Жители Крыма получили большие сроки по делам о терроризме 

В Ростове-на-Дону военный суд признал виновными в оправдании терроризма, подготовке к теракту, а также незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств четверых жителей аннексированного Россией Крыма, назначив троим из них длительные сроки заключения.

Обвиняемых задержали в июне 2020 года. По версии следствия, они были связаны с "воюющими в Донбассе украинскими радикалами" и планировали взорвать самодельную бомбу на рынке "Крымский привоз" в Симферополе. Сами жители Крыма вину не признали. Они утверждают, что дела против них сфабрикованы, что взрывчатку и листовки с призывом "свергнуть Путина" одному из них подбросили во время обыска.

Несмотря на это, суд назначил Николаю Лагутину семь лет колонии строгого режима, Валентину Хорошаеву семь лет и три месяца, Андрею Кулиеву - семь с половиной лет. Четвёртого обвиняемого, Даниила Решетниченко, приговорили к двум годам колонии-поселения, поскольку его судили только за "оправдание терроризма".

Издание "Ґрати" отмечает, что один из свидетелей обвинения, выступавший в суде, в 2015 году выступал в той же роли во время процесса над арестованным российскими властями украинским режиссёром Олегом Сенцовым.