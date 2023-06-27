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Во властных верхах начали обсуждать будущее частных военных компаний

Председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий

ЛДПР продолжает настаивать на создании контрактной армии численностью не менее 7 миллионов человек. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер партии Леонид Слуцкий.

"Мы избежали большой крови, цитирует Слуцкого агентство ТАСС. Но для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн военнослужащих и гражданского персонала", - говорится в сообщении.

Слуцкий считает, что "никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны".

Слуцкий подчеркнул, что партия готова решать проблемы армии совместно с Минобороны РФ. Что касается жертв мятежа, Слуцкий заявил, что прощение не должно коснуться тех, "кто убил летчиков, по сути, своих боевых товарищей", и "эти люди должны быть привлечены к суду и понести самое суровое наказание".

Бывший помощник президента и замглавы президентской администрации Владислав Сурков выступил против частных военных компаний в России. Он считает, что ЧВК "по сути своей антиинституциональный" институт.

"ЧВК создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», — заявил Сурков в интервью, которое опубликовал в своем телеграм-канале близкий к нему политтехнолог Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков ответил на его вопросы в субботу, 24 июня.

Он считает, что если закон о ЧВК будет принят, то создаст перспективу превращения России и "евразийскую зону племен".

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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву
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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

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