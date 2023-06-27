Музей Эрмитаж Амстердам будет переименован

Музей Эрмитаж Амстердам, прекративший сотрудничество с Государственным Эрмитажем после российского вторжения в Украину, объявил в понедельник о переименовании и сотрудничестве с новыми партнерами - Смитсоновским музеем американского искусства в Вашингтоне, Центром Помпиду в Париже и Британским музеем.

С 1 сентября бывший филиал Эрмитажа будет называться H'Art Museum и будет экспонировать произведения из фондов своих партнеров и устраивать совместные выставки. На первой выставке в будущем году будут представлены картины Василия Кандинского из коллекции Центра Помпиду.

Эрмитаж Амстердам был открыт в 2009 году в качестве выставочной площадки для произведений искусства, хранящихся в Эрмитаже. За 14 лет было проведено 30 выставок, около трети из них были посвящены российской истории и культуре. Одна из последних выставок называлась "Драгоценности! Блеск русского двора". Как говорит в интервью New York Times Аннабель Бирни, с началом войны в Украине "магия России исчезла". Последняя выставка, организованная в содружестве с Эрмитажем, "Российский авангард - революция в искусстве" была закрыта через пять недель после открытия в марте прошлого года. "Мы чувствовали, что это единственно правильное решение", - говорит Бирни.

Музей Эрмитаж Амстердам был больше, чем выставочная площадка. Он служил символом близких отношений между Россией и Нидерландами. В 2013 году выставку "Петр Великий вдохновенный царь" посетили королева Нидерландов Беатрикс и президент России Владимир Путин, открывшие памятную доску, посвященную Году России в Нидерландах и Году Нидерландов в России.