"Террористическая федерация". Соцсети об ударе по Краматорску

В центре внимания на этой неделе - чудовищный ракетный удар по пиццерии в Краматорске. На утро четверга минимум 12 погибших, 60 раненых, среди жертв есть дети.

Надежда Калашникова:

Я хочу спросить Минобороны РФ, может, убитые дети тоже входили в состав командного состава 56 мотопехотной бригады ВСУ?

Андрей Лошак:

Путин на днях заявил по поводу мятежа Вагнера: «Такое уже было в начале прошлого века: тогда произошла Гражданская война, русские убивали русских. Мы не дадим этому повториться». Расскажи это родителям этих девочек, бункерный ублюдок. Думаю, после краха России путина не надо везти в Гаагу. Его надо привезти в Киев и оставить одного посреди майдана Незалежности, а дальше граждане Украины сами определят его судьбу. Пусть он им расскажет про «у нас не было выбора», если успеет, конечно

Карина Орлова:

Удар по Краматорску - а точнее, удар по школам и пиццерии, это ответ Путина на военный мятеж Пригожина.

Трусливое ничтожество не умеет отвечать на силу, но умеет вымещать обиды на слабых и невиновных.

Алексей Малаховский:

Из всех снимков с места трагедии меня больше всего тронул не окровавленный восьмимесячный ребенок на руках у матери, не плачущие родственники погибших, а лежащая под завалами девушка.

Представляете, пошли вы сегодня с друзьями или любимым человеком покушать в центре родного города в любимом ресторане, а потом бац, вы лежите, изнывая от боли под бетонной плитой, не чувствуя ног и рук? И думаете – а она точно вас сейчас не придавит окончательно? А вас успеют спасти? А живы ли ваши близкие, сидевшие с вами за одним столиком?

Сергей Снегирев:

Кстати, когда в новостях пишут "ранено", не надо облегченно выдыхать. Раненые - это не только "поцарапало", а сломанные позвоночники, оторванные руки и сгоревшие лица.

На фоне пригожинско-ростовских перипетий не надо забывать, что каждый день россияне убивают украинцев.

Андрей Мотинга:

Террористическая федерация продолжает крушить гражданские объекты и убивать мирных жителей. Миллионам россиян по всему свету будет абсолютно наплевать на страдания, которое приносит их государство. Они продолжат постить фотки из отпуска и хвастаться обновками, делиться мемчиками из тик-тока и возносить свои бездушные молитвы. Но когда на отдыхе с кем-то из них произойдёт несчастный случай, ты что, не смей искать закономерности! Иначе уподобишься им. О, как!

Татьяна Аникина:

Удивительно (хотя, если честно, совсем нет), но как только читаю в ленте пост или комментарий, призывающий относиться к россии и ее жителям с сочувствием и пониманием, следом сразу же — "удар по Краматорску нанесен Искандерами", "погибли две сестры-близняшки 14 лет...", среди раненых есть маленькие дети..."

Алгоритм тут ни при чем, я знаю. Просто две реальности, два бытия не пересекаются у некоторых особей. И, боюсь, уже не пересекутся никогда, если подмена объекта сочувствия и понимания так непростительно очевидна

Андрей Волна:

А я вот знаете о чем и о ком думаю всё чаще и чаще? Не об этих конченных «добровольцах», что рвут тельник на груди с криками «за родину, за сталина!». Или что там они в наше время кричат? «Мама, мама, помоги!»? Не о них.

А вот об этих. Кто ракеты запускает. Им ведь ничего не угрожает. Нажал на кнопку в самолете над Каспием - и нет Данилы. Нажал на другую - и нет Юли больше.

Нажал снова на кнопочку через пару дней - и нет пристройки к дому в Краматорске (видео Свободы оттуда). И множество людей под завалами. И восемь (больше даже?..) мертвы.

А потом посадил где-нибудь под Саратовом самолет свой. Домой приехал. В кровать лег. И спатеньки.

Злой я стал. Вот не хочу, чтобы нелюди эти до суда дожили. Не до каждого руки у суда дойдут. Лучше сейчас уж.

Катя Марголис:

Я ненавижу. Ненавижу каждого, кто нажимает кнопку, клавишу, рычаг или педаль, чтобы убивать детей и взрослых свободной Украины. Кто прямо или косвенно причастен к этому словом, делом или равнодушием. Ненавижу и не стесняюсь этого.

И мириться с этим не готова. Только сражаться.

У Z-комментаторов, наоборот, радость - они празднуют "успешный" удар по иностранным военным (иностранцы в уничтоженной пиццерии действительно были).

Борис Рожин:

По всей видимости вчера было одно из самых результативных попаданий МО РФ по скоплению иностранных наемников за последний месяц. Работа разведки - мое почтение.

Марат Баширов:

Президент Колумбии требует от России объяснений из-за трех колумбийцев, погибших в этом ресторане.

…

А мы требуем информацию - кто эти люди, где служили и зачем они там собрались пообедать с наемниками из других стран.

Сергей Колясников:

Беда, беда, огорчение. Злые русские убили депутата, писателя и журналистку. На самом деле это были два штурмовика и снайперша, но кому это интересно, верно?

Удар по Краматорску - объективно входит в ТОП-10 самых удачных денацификаций иностранных наемников с начала СВО.

Сергей Марков:

Краматорск. Оказывается, это не Зеленский отдал приказ ударить вчера по центру Краматорска. Все совсем по другому.

1. Это армия России нанесла удар по расположению иностранных наёмников в Краматорске.

2. Убито много иностранцев. В том числе американцы. И даже бывший руководитель переговоров Правительства Колумбии с партизанами тоже. И ещё колумбийцы какие то.

3. Значит правильно удар был нанесён по наёмникам.

4. А Зеленский отдал приказ прикрывать иностранных наёмников телами и жизнями украинских мирных жителей и детей.

5. Использовать мирных жителей Украины как живой щит это постоянная тактика киевского режима.

6. А ударить по мирным жителям Краматорска на жд вокзале это ВСУ сделали в прошлом году. Чтобы обвинить Россию. Но нашлась маркировка ракеты, которая ясно показала, что это ракета ВСУ ударила по жд вокзалу Краматорска.

7. Зеленский главный убийца Украины. По приказу своих иностранных хозяев.

Остап Кармоди:

Русские каналы хвастаются тем, что в кафе обедали украинские военные, нескольких из которых накрыло, и утверждают, что поэтому этот удар входит в "ТОП-10 самых успешных российских ударов". То есть открыто признают, что даже самые "успешные" удары наносятся по гражданским объектам, где могут быть и военные, и что многие тысячи менее успешных российских ракет и беспилотников (ещё на октябрь прошлого года их было около 4500) попадают в объекты, где военных нет и в помине.

Александр Невзоров:

Кстати, последние сомнения развеяны. Разумеется, это был не «случайный промах», а прицельная атака именно по переполненной пиццерии, по детям, мамашам, старичкам. Контрразведка СБУ уже «заломала» наводчика. Тот подсчитал посетителей, сделал их фото и вместе с координатами -отправил оркам. Те получили фотки, изучили, разлядели слюнявчики, сестричек, бабуль - и направили в них «Искандер».

Анна Наринская:

Почитала по самым разным наводкам телеграмм каналы -- Zканалы и пригожинские. Там прямо радость в связи с ударом по Краматорску. Все сходятся, что это прицельный удар и даже будто бы целились в какого то конкретного иностранца. А другим, включая детей, нечего с иностранцами пиццу есть.

И вот я думаю – вот как отделить себя от этого?

Хочешь-не хочешь зонтичные термины -- они существуют. Мы говорим «у американцев модно», «в италии принято», да и «украинцы считают» говорим.

Для стороннего наблюдателя, теперешние «русские» это -- вот это радующееся бомбежке людей, а мы -- с ними под зонтиком, заодно. («Для стороннего наблюдателя» я говорю сильно упрощая, потому что, разумеется, есть много всего что нас с таким людьми объединяет по рождению, языку, общему непрервашемуся прошлому итд).

И поэтому желание некоторых отделиться не только от «них», но и от «нас» (имею ввиду «таких как наринская», например), методом просто-напросто осуждения -- понятно. Даже слишком понятно, чтобы на него реагировать.

При этом совершенно непонятно, какая (наша, моя) декларативная реакция тут возможна.

Я сейчас не о делах – я уверена, что очень многие именно молчащие сегодня очень много хорошего и важного делают.

Но как человек, связанный со словами я придаю им большое значение. И если б даже я, имея заложников в Москве, могла б до конца открыто сказать, то, что нужно сказать, это все равно не было бы верным. Никакие наши «ужас» и «ад» и даже правильные пожелания победы и поражения -- не отражают.

Потому что, разумеется, чувство причастности есть. Не «это из за меня», а «это меня касается». Я не могу не учитывать это каждую минуту. Но правильных слов не нахожу.

В моем случае это провал – в том числе и профессиональный.