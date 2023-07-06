Во Львове в результате российского ракетного удара погибли 4 человека

Число погибших в результате российского ракетного удара по Львову, нанесенного минувшей ночью, выросло до четырех. Об этом сообщает МВД Украины. По данным "РБК-Украина", ранения получили 32 человека, включая одного ребёнка. Спасатели достали из-под завалов семерых, 64 человека эвакуированы, уточнили в министерстве.

Мэр города Андрей Садовой назвал удар "крупнейшей атакой" на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По его словам, во время российского ракетного удара обломки ракеты попали в жилой дом, разрушив около 60 квартир. Возник пожар, который удалось быстро потушить. Под завалами могут оставаться люди, сообщил мэр. Поисково-спасательные работы продолжаются. Также получили повреждения школа, офисный комплекс и 50 машин, добавил Садовой.

Видео поврежденного в результате российского ракетного удара дома опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Местные власти также сообщают о попадании в некий "объект критической инфраструктуры". После налёта в городе появлялись сообщения об отключениях электричества и перебоях в мобильной связи.

Министерство обороны России не комментирует ракетный удар по Львову. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных атаках на гражданскую инфраструктуру в Украине, утверждая, что российская армия подвергает ударам лишь военные цели.