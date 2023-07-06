Во Львове в результате российского ракетного удара несколько погибших

Число погибших в результате российского ракетного удара по Львову, нанесенного минувшей ночью, возросло до пяти, около 40 человек были ранены. По данным "РБК-Украина", среди пострадавших есть ребёнок.

Ранее сообщалось о четырёх погибших. По информации главы областной администрации Максима Козицкого, тело пятой погибшей местной жительницы извлекли из-под завалов разрушенного при ударе жилого дома.

Мэр Андрей Садовой назвал удар "крупнейшей атакой" на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, во время российского удара обломки ракеты попали в жилой дом, разрушив около 60 квартир. Возник пожар, который удалось быстро потушить. Под завалами могут оставаться люди, сообщил мэр. Поисково-спасательные работы продолжаются. Также получили повреждения школа, офисный комплекс и 50 машин, добавил Садовой.

Видео поврежденного в результате российского ракетного удара дома опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Во Львовской областной администрации сообщили, что помимо жилого дома в результате ракетного удара была разрушена также одна из подстанций, повреждены около 30 домов. Ранее со ссылкой на местные власти отмечалось, что было попадание в некий "объект критической инфраструктуры". После налёта в городе появлялись сообщения об отключениях электричества и перебоях с мобильной связью.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по Львову ударили около часа ночи крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря - с надводных носителей и подлодок. Семь из десяти ракет, согласно этим данным, удалось уничтожить. Остальные три "попали по гражданским объектам".

Российское Минобороны удар по Львову напрямую не комментировало. При этом ведомство заявило, что ночью военные нанесли "сосредоточенный удар" оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и "иностранных наемников". Где находились эти цели, не уточняется. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных атаках на гражданскую инфраструктуру в Украине, утверждая, что российская армия подвергает ударам лишь военные цели.