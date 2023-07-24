Экс-координатор штаба Навального в Барнауле приговорён к 9 годам

Суд приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина, сообщает "Команда Навального". Его обвиняли в участии в экстремистском сообществе - российские власти считают таким сообществом ныне не существующие штабы Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в России соратникам Навального.

В июне прокуратура потребовала для Останина 11 лет колонии, - сообщает Сибирь.Реалии.

46-летнего Вадима Останина задержали в декабре 2021 года по уголовным делам об экстремистском сообществе и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Оба дела связаны с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией.

С марта 2022 года Останин находится под арестом. Он рассказал о тяжёлых условиях содержания в СИЗО, проблемах со здоровьем, и пожаловался, что ему больше года не дают увидеться с родственниками.

Правозащитная организация "Мемориал" признала алтайского оппозиционера политическим заключенным.