Ялтинский форум перенесён на неопределённый срок

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение о переносе Ялтинского экономического форума, который собирались провести в сентябре. Новая дата форума не сообщается.

В марте Аксёнов сообщил о переносе форума в Москву. Чиновник тогда отметил, что форум могут провести с участием новых аннексированных территорий Украины – "ЛНР" и "ДНР" (так российские власти называют Луганскую и Донецкую области Украины), а также Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие планировали приурочить к годовщине аннексии.

Аксёнов объяснил решение о переносе форума в Москву "определенными логистическими особенностями", но подробностей не привёл.