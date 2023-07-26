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Ялтинский форум перенесён на неопределённый срок

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение о переносе Ялтинского экономического форума, который собирались провести в сентябре. Новая дата форума не сообщается.

В марте Аксёнов сообщил о переносе форума в Москву. Чиновник тогда отметил, что форум могут провести с участием новых аннексированных территорий Украины – "ЛНР" и "ДНР" (так российские власти называют Луганскую и Донецкую области Украины), а также Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие планировали приурочить к годовщине аннексии.

Аксёнов объяснил решение о переносе форума в Москву "определенными логистическими особенностями", но подробностей не привёл.

  • Ялтинский форум начали проводить в 2015 году. Киев считал его участников нарушителями закона, потому что они приезжали в Крым без согласия украинских властей.
  • Последний раз форум собирался в 2019 году. С 2020 года его отменяли из-за коронавируса. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за начала войны с Украиной.
  • Из Крыма периодически поступают сообщения об атаках беспилотников и взрывах. Аэропорт в Симферополе закрыт. Мост через Керченский пролив с начала войны был атакован дважды. Погибли несколько человек. На полуострове действует повышенный уровень террористической опасности.
  • Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что для окончания войны Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.

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