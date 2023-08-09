В Махачкале произошёл взрыв в многоквартирном доме

В Махачкале произошёл взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы. По предварительным данным взорвался бытовой газ.

Повреждения получили около 20 квартир в жилом доме по улице Айвазовского, работают спасатели. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал ЧТД.