В Махачкале произошёл взрыв в многоквартирном доме

В Махачкале произошёл взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы. По предварительным данным взорвался бытовой газ.
Повреждения получили около 20 квартир в жилом доме по улице Айвазовского, работают спасатели. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал ЧТД.
- В январе в многоквартирном доме в Хасавюрте произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. Пострадали пять человек – двое из них были госпитализированы.
- В июле 2021 года после взрыва газа жилом доме в Махачкале были тяжело ранены три человека. У здания обрушились стена и крыша.
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