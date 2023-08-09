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В Махачкале произошёл взрыв в многоквартирном доме

Иллюстративное фото

В Махачкале произошёл взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы. По предварительным данным взорвался бытовой газ.

Повреждения получили около 20 квартир в жилом доме по улице Айвазовского, работают спасатели. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал ЧТД.

  • В январе в многоквартирном доме в Хасавюрте произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. Пострадали пять человек – двое из них были госпитализированы.
  • В июле 2021 года после взрыва газа жилом доме в Махачкале были тяжело ранены три человека. У здания обрушились стена и крыша.

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