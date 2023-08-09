ТАСС: против сотрудников "Матросской тишины" возбуждено уголовное дело

Против четверых сотрудников столичного следственного изолятора "Матросская тишина" возбуждено уголовное дело о "превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.
Согласно заявлению ведомства, дело было возбуждено после "проверок и оперативно-разыскных мероприятий, проведённых управлением собственной безопасности ФСИН и управлением "М" ФСБ России". В качестве потерпевших, чьи права были "существенно нарушены", в материалах значатся пять человек. Все они находятся в "Матросской тишине" в статусе арестованных, однако их имена, как и имена обвиняемых сотрудников СИЗО, не сообщаются.
- "Матросская тишина" – неофициальное название следственного изолятора №1 управления ФСИН по Москве, одного из старейших и самых известных СИЗО в России. В нём содержатся около двух тысяч подозреваемых, обвиняемых и осуждённых по уголовным делам.
- В ноябре 2009 года в "Матросской тишине" умер аудитор Сергей Магнитский, утверждавший, что раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. Его коллеги и правозащитники считают, что аудитора преследовали исключительно по политическим мотивам и что сотрудники СИЗО фактически сознательно довели его до смерти. Российские власти не признали свою вину в смерти Магнитского, никто из представителей ФСИН наказан не был.
- В 2012 году власти США приняли "закон Магнитского", позволяющий вводить персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека. С тех пор в "список Магнитского" попали десятки российских чиновников, судей и сотрудников силовых ведомств, включая главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Форум