ТАСС: против сотрудников "Матросской тишины" возбуждено уголовное дело

Против четверых сотрудников столичного следственного изолятора "Матросская тишина" возбуждено уголовное дело о "превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.

Согласно заявлению ведомства, дело было возбуждено после "проверок и оперативно-разыскных мероприятий, проведённых управлением собственной безопасности ФСИН и управлением "М" ФСБ России". В качестве потерпевших, чьи права были "существенно нарушены", в материалах значатся пять человек. Все они находятся в "Матросской тишине" в статусе арестованных, однако их имена, как и имена обвиняемых сотрудников СИЗО, не сообщаются.