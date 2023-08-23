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Время Свободы

Закулисная победа Шойгу. Суровикин больше не командует ВКС

Информационный дайджест "Время Свободы",

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Время Свободы - Темы дня 23.08.2023
by Радио Свобода

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Почему нынешняя внешняя политика России бьет по интересам стран-участниц организации БРИКС;

Генерал-армии Сергей Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами России;

Вербовка контрактников в российскую армию продолжается;

Подтвержден приговор, 13 лет колонии, осужденному в "ЛНР" украинскому правозащитнику Максиму Бекетову;

Россияне продолжают массово брать кредиты, несмотря на резкое поднятие Центробанком базовой процентной ставки;

Гибель диггеров в Москве-реке;

Умер Тото Кутуньо.

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