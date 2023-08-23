Закулисная победа Шойгу. Суровикин больше не командует ВКС

Почему нынешняя внешняя политика России бьет по интересам стран-участниц организации БРИКС;
Генерал-армии Сергей Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами России;
Вербовка контрактников в российскую армию продолжается;
Подтвержден приговор, 13 лет колонии, осужденному в "ЛНР" украинскому правозащитнику Максиму Бекетову;
Россияне продолжают массово брать кредиты, несмотря на резкое поднятие Центробанком базовой процентной ставки;
Гибель диггеров в Москве-реке;
Умер Тото Кутуньо.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Форум