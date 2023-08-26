Умер бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов

Бывший руководитель администрации президента России Бориса Ельцина в 1993–1996 годах Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет.

Филатов родился в 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году закончил Московский энергетический институт. Работал на московском заводе "Серп и молот" и на металлургическом завода имени Хосе Марти на Кубе. В 1986 году возглавил отдел систем управления в проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени Александа Целикова.

В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР.

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