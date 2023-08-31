США: Москва пытается договориться с Пхеньяном о поставках боеприпасов

Москва и Пхеньян активно ведут переговоры, цель которых закупки Россией северокорейских вооружений и боеприпасов, заявил в среду представитель Белого дома Джон Кирби со ссылкой на данные американской разведки.

По словам Кирби, вопрос о поставках боеприпасов в Россию обсуждался во время июльского визита в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу, разговор идет о значительных объемах боеприпасов. Представитель Белого дома подчеркнул, что продажа боеприпасов России будет являться нарушением резолюций Совета безопасности ООН и напомнил о том, Северная Корея несколько раз публично заявляла о том, что она не намеревается поставлять вооружения и боеприпасы России. В марте Белый дом предупреждал о том, что Москва пыталась предложить Пхеньяну продовольствие в обмен на боеприпасы.

Соединенные Штаты рассматривают попытки России получить артиллерию и снаряды от режимов-изгоев как знак отчаяния и слабости, заявил Джон Кирби.

В конце прошлого года США обвинили КНДР в поставках ракет ЧВК Вагнер для использования их в ходе боев в Украине. Пхеньян отверг эти обвинения. Предупреждения Белого дома американские специалисты рассматривают как попытку предотвратить продажу северокорейских вооружений и боеприпасов России. Однако подобный подход не сработал в отношении Ирана, который поставляет России беспилотники, несмотря на предостережения со стороны Вашингтона.