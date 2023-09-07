Спецпрокурор намерен предъявить уголовные обвинения Хантеру Байдену

Специальный прокурор Дэвид Вайс объявил в среду о намерении предъявить обвинения в незаконном приобретении огнестрельного оружия Хантеру Байдену, сыну президента США.

Это заявление прокурора последовало через несколько недель после того, как федеральная судья в штате Делавар отказалась утвердить досудебное соглашение между Хантером Байденом и прокуратурой, в рамках которого сын президента мог избежать уголовного преследования за незаконную покупку пистолета. В документах на покупку пистолета Хантер Байден скрыл, что он принимает наркотики, что лишало его права на владение оружием. Судья потребовала от сторон разъяснить предотвратит ли это соглашение потенциальное дальнейшее преследование Байдена. Мнения специального прокурора и Хантера Байдена на этот счет разошлись.

Сын президента также является объектом расследования по двум делам, связанным с неуплатой налогов на доходы от зарубежных заработков. Эти дела также были частью досудебного соглашения, которое, согласно специальному прокурору, потеряло силу. В августе прокуроры объявили о намерении предъявить Байдену-младшему обвинения и по этим делам.

Адвокаты Хантера Байдена подчеркнули, что в случае предъявления обвинений они намерены оспорить это решение специального прокурора в суде, настаивая на том, что, с точки зрения их клиента, досудебное соглашение остается в силе.

Потенциальный судебный процесс над сыном президента может создать политические проблемы для Джо Байдена в ходе президентской кампании. Законодатели-республиканцы ведут свое собственное расследование иностранных сделок Хантера Байдена и действий прокуратуры в его отношении. По их словам, есть подозрения что расследование деятельности сына президента проводилось недостаточно эффективно.