США отметили 22-летие нападения террористов на Нью-Йорк

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по поводу 22-й годовщины терактов 11 сентября. Текст заявления приводит Русская служба "Голоса Америки".



"11 сентября 2001 года от рук террористов погибли почти 3 тысяч человек и более 6 тысяч получили ранения в результате самого трагического теракта в истории нашей страны, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента в понедельник. – Сегодня мы чтим их память и вместе с семьями и друзьями погибших в Нью-Йорке, Арлингтоне (штат Вирджиния) и Шанксвилле (штат Пенсильвания)".



11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты, которые врезались в здание Всемирного торгового центра и Пентагона, а один упал на поле в Пенсильвании.



Через 11 лет, в тот же день -- 11 сентября произошло террористическое нападение в Бенгази (Ливия), среди жертв которого были и сотрудники Госдепартамента США, говорится в заявлении Блинкена.

Память о тех, кто погиб 11 сентября, напоминает о причинах, по которым необходимо продолжить борьбу против террористов. Соединенные Штаты будут и впредь защищать свою родину и свой народ и своих союзников, говорится в заключение заявления Госсекретаря США.