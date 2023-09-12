Путину нужен убийца. Возможен ли обмен Навального на Красикова

Возможен ли обмен Алексея Навального на кого-то из находящихся в тюрьмах США и стран Европы граждан России;
Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев приговорен к 17 годам колонии;
Владимир Путин о законе об иностранных агентах;
Никто из глав государств в этом году не прибыл на Восточный экономический форум во Владивостоке;
На кого распространяется запрет Европейской комиссии на ввоз из России автомобилей и других товаров;
Связаны ли неполадки на борту самолета "Уральских авиалиний" с санкциями против России;
Продолжение сериала "Гардемарины, вперед", сборник рассказов Маргариты Симоньян.
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