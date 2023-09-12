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Время Свободы

Путину нужен убийца. Возможен ли обмен Навального на Красикова

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 сентября

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Время Свободы - Темы дня 12.09.2023
by Радио Свобода

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Возможен ли обмен Алексея Навального на кого-то из находящихся в тюрьмах США и стран Европы граждан России;

Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев приговорен к 17 годам колонии;

Владимир Путин о законе об иностранных агентах;

Никто из глав государств в этом году не прибыл на Восточный экономический форум во Владивостоке;

На кого распространяется запрет Европейской комиссии на ввоз из России автомобилей и других товаров;

Связаны ли неполадки на борту самолета "Уральских авиалиний" с санкциями против России;

Продолжение сериала "Гардемарины, вперед", сборник рассказов Маргариты Симоньян.

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