В СДПГ отпразднуют 60-летие членства Герхарда Шрёдера в партии

Отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере после долгих споров решило все-таки устроить торжественный вечер в честь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Закрытое мероприятие, приуроченное к 60-летию членства Шрёдера в правящей партии, пройдёт 27 октября, пишет "Штерн".

На праздник, по данным издания, будут приглашены около 50 гостей, в том числе близкие друзья экс-канцлера и бывшие члены его кабинета. Шредеру вручат памятный значок и сертификат, который подпишут председатели СДПГ (это общая процедура для подобных мероприятий). С приветственной речью выступят заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш и бывший мэр Ганновера Герберт Шмальштиг.

Как пишет "Штерн", в местном отделении партии долгое время спорили, стоит ли проводить торжественную церемонию в честь Шрёдера, учитывая его дружбу с Владимиром Путиным. После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шрёдер не оборвал свои личные контакты с Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий.

Уже во время войны Шрёдер неоднократно ездил в Москву. Бывший канцлер встречался там с российским руководством, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. За это он подвергался жёсткой критике в Германии.

В 2022 году 17 региональных организаций СДПГ инициировали исключение Шрёдера из правящей в Германии партии. Однако специальная комиссия организации СДПГ в Ганновере пришла к выводу, что политик не нарушал устав партии.

В мае 2022 года бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий.