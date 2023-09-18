Депутат Госдумы выступил против раздела о "СВО" в учебниках истории

Депутат Государственной Думы от Омской области Олег Смолин высказался против включения в школьные учебники истории раздела о войне в Украине и аннексии Крыма. Об этом Смолин написал у себя в телеграм-канале.

По словам Смолина, "до сих пор все попытки вписать в учебник истории самые последние события заканчивались неудачно". По мнению депутата, "дать объективную оценку можно будет только после завершения событий". Последний исторический период начинается 24 февраля 2022 года, написал Смолин. Его можно "обозначить в учебнике истории", но не вносить в "исторические концепции", считает депутат Госдумы от КПРФ.

В феврале 2022 года Олег Смолин усомнился в необходимости военных действий России на территории Украины. В частности, он выразил сомнение, что так называемая "военная операция" в Донбассе способна достичь цели "демилитаризации" Украины, о которой говорил в своем телеобращении президент России Владимир Путин. По мнению Смолина, если военные действия в Украине "поставленных целей не достигнут, плата народа за это решение окажется чрезмерной".

До начала войны Смолин проголосовал против ратификации договоров о дружбе и мире с "Луганской народной республикой". Однако позже заявил, что случайно "задел сенсор".