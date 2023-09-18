Депутат Госдумы выступил против раздела о "СВО" в учебниках истории

Депутат Государственной Думы от Омской области Олег Смолин высказался против включения в школьные учебники истории раздела о войне в Украине и аннексии Крыма. Об этом Смолин написал у себя в телеграм-канале.
По словам Смолина, "до сих пор все попытки вписать в учебник истории самые последние события заканчивались неудачно". По мнению депутата, "дать объективную оценку можно будет только после завершения событий". Последний исторический период начинается 24 февраля 2022 года, написал Смолин. Его можно "обозначить в учебнике истории", но не вносить в "исторические концепции", считает депутат Госдумы от КПРФ.
В феврале 2022 года Олег Смолин усомнился в необходимости военных действий России на территории Украины. В частности, он выразил сомнение, что так называемая "военная операция" в Донбассе способна достичь цели "демилитаризации" Украины, о которой говорил в своем телеобращении президент России Владимир Путин. По мнению Смолина, если военные действия в Украине "поставленных целей не достигнут, плата народа за это решение окажется чрезмерной".
До начала войны Смолин проголосовал против ратификации договоров о дружбе и мире с "Луганской народной республикой". Однако позже заявил, что случайно "задел сенсор".
- В России появился новый учебник истории для 11-го класса, который поступит в школы к сентябрю 2024 года. Одним из авторов учебника стал советник президента Владимир Мединский, а раздел о войне в Украине фактически повторяет основные тезисы российской государственной пропаганды. В учебном пособии говорится, что "СВО" сплотила российское общество, "людей разных возрастов и профессий". Украина же названа "ультранационалистическим государством", в котором любое инакомыслие "жёстко преследуется", "оппозиция запрещена", "всё русское объявлено враждебным".
- Летом 2022 года Смолин выступил против новой редакции закона об "иностранных агентах". Он заявил, что новый закон "предполагает серьёзное поражение в правах не только тех, кто признан иностранным агентом, но и тех, кто находится под иностранным влиянием". При этом, по словам Смолина, никто точно не может сказать, что такое "иностранное влияние".
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