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Время Свободы

"Нас не предупреждали". Захарова о новой войне в Нагорном Карабахе

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 сентября

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Время Свободы - Темы дня 19.09.2023
by Радио Свобода

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Резкое обострение в Нагорном Карабахе;

Обстрелы украинских городов;

Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев попал в российский список украинских военнопленных;

США и Иран провели обмен заключенными;

Грузинские власти обвинили ряд украинских силовиков в подготовке госпереворота в Грузии;

Власти Латвии намерены выслать более трех с половиной тысяч граждан России, не ставших сдавать экзамен на знание латышского языка;

«Успехи» Романа Ротенберга на посту главного тренера хоккейного клуба «СКА».

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