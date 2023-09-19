"Нас не предупреждали". Захарова о новой войне в Нагорном Карабахе

Резкое обострение в Нагорном Карабахе;
Обстрелы украинских городов;
Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев попал в российский список украинских военнопленных;
США и Иран провели обмен заключенными;
Грузинские власти обвинили ряд украинских силовиков в подготовке госпереворота в Грузии;
Власти Латвии намерены выслать более трех с половиной тысяч граждан России, не ставших сдавать экзамен на знание латышского языка;
«Успехи» Романа Ротенберга на посту главного тренера хоккейного клуба «СКА».
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