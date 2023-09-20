В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа, обрушились три этажа

В городе Балашиха Московской области утром 20 сентября произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, пострадал один человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в телеграме, что в результате взрыва, произошедшего в половине девятого утра , обрушились перекрытия на трех этажах — с третьего по пятый, повреждено не менее десяти квартир, есть задымление.

Канал 112 передает, что жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, сейчас эвакуируют остальных. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.