Россия нанесла удар по Николаеву, тревога объявлялась в Севастополе

Российские военные вечером в понедельник наносят удары по Украины с использованием ракет и беспилотников "Шахед". В свою очередь, сообщается, что Украина выпустила ракеты по целям в аннексированном Крыму.

Один из ударов был нанесён по Николаеву. Глава города Александр Сенкевич сообщил, что был "прилёт", однако не уточнил, по какому объекту, и попросил не публиковать фото и видео последствий атаки. Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что удар был нанесён по аэродрому Кульбакино под Николаевом. Подробности не сообщаются.

Также по Украине были выпущены две группы "Шахедов" - из Крыма и по северным регионам страны.

Российские власти аннексированного Севастополя объявляли воздушную тревогу. Впоследствии они сообщили, что над аэродромом Бельбек была сбита ракета. По неподтверждённым сообщениям, ракеты также были выпущены по объектам на севере Крыма. Был ли какой-то из них поражён, неизвестно.

О "работе ПВО" сообщили также власти российских Белгородской и Курской областей.

Ни российские, ни украинские военные пока официально не комментировали удары.

В условиях боевых действий оперативно проверить утверждения сторон невозможно.