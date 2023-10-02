"Встанет поперёк горла". Блогеры о Дне аннексии украинских территорий

28 сентября Путин подписал закон об объявлении 30 сентября, дня, когда в 2022 году Россия объявила об аннексии четырёх регионов Украины, национальным праздником "День воссоединения".

Z-патриотическая общественность встретила новость с восторгом.

Леонид Слуцкий

Сегодня, 30 сентября 2023 года, мы впервые отмечаем День воссоединения новых регионов с Россией. [...] День воссоединения – отныне и навсегда Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон на политической карте вместе с Россией!

Андрей Медведев

В самом названии нынешнего праздника самый главный смысл, как мне кажется, в одном слове. Воссоединение.



Слова важны. Слово. Не присоединение. Не объединение. А именно что воссоединение. То есть части некогда целого были, волею обстоятельств, разъеденены. Но теперь они снова становятся одним целым.



Очень важно, что на официальном уровне мы говорим о воссоединении. Потому что подразумевается в этом простом слове воссоединение русских земель. Это важно уже потому, что ещё совсем недавно не было речи об этом. Даже не помышляли мы о воссоединении.



Да ладно, за помышления такие и рассуждения, можно было проблемы поиметь. "Какие русские земли, это же Украина, уважаемый партнёр, вы тут давайте, заканчивайте". Ни о собирании русских земель, ни о собирании русского народа, ни даже о Донбассе, мы особо не думали.



Но обстоятельства так сложились. Против нашего нежелания не признавать или не думать. Господь не оставил нам вариантов. И у нас был один выход. Или вспомнить кто мы, где земля наших предков, что такое Новороссия, что мы русские, в конце-концов. Или исчезнуть.



Мы, впрочем, в начале пути к себе. Будет он трудный, не быстрый. Но нет у нас другой судьбы. Потому пойдём с Верой, Надеждой и Любовью.

Кому же воспеть этот дорогой для "патриотов" день, как не Григорию Лепсу?

Аппетит приходит во время еды. "Воссоединения" с четырьмя регионами "патриотам" мало, они хотят продолжить.

Сергей Марков

30 сентября указом Путина стал День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской федерацией. 30 сентября 2022 года Россия объявила об этом. Через 2 дня Россия впервые будет праздновать этот праздник.

Пока это так себя праздник. На территории всех регионов идут тяжелые боевые действия. Каждый день теракты со стороны бандеровцев. Столицы двух регионов Запорожье и Херсон, под властью бандеровцев, там даже запрещено образование на русском языке.

Главное - за год нет больших побед у России, а ВСУ наступает, поэтому у жителей Запорожской и Херсонской областей нет полной уверенности, что они не окажутся опять в Украине после каких то "жестов доброй воли" в результате "мирного процесса с партнёрами ".

Этот праздник будет настоящим только после вхождения Одессы и Николаева и Харькова в состав России.

Дмитрий Медведев

Сегодня – День воссоединения новых регионов с Россией.



Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.



Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий.

Победа будет за нами.



А новых регионов в составе России будет больше.

Оппозицию эти решительные заявления не впечатлили.

Сергей Ауслендер

«День воссоединения новых территорий с Россией» в Орде отпраздновали с большим размахом. Никто, правда, толком не знает, где проходит граница этих самых «новых территорий». Включать в них село Вербовое, которое сейчас обходят ВСУ, как быть с Лиманом, который в составе России пробыл примерно сутки и что делать с Херсоном, который вроде «новая территория», но по поводу которого пришлось принять «непростое решение».



У них вообще с праздниками какая-то проблема. Главный — День народного единства, это когда 400 лет назад поляки ушли из Кремля. День Победы — это про великую победу над Германией, причем отсчет идет с 22 июня 41-го, а про тесное сотрудничество с той Германией до этой даты, скромно умалчивают.



Ну и Медведев написал пост, что «новых регионов в составе России будет больше». Каких, когда, а главное — зачем, не уточнил.

Аббас Галлямов

Главный лейтмотив сегодняшнего заявления Медведева, сделанного по случаю годовщины аннексии украинских территорий, - это обещание, что новых регионов в России станет ещё больше. Он эту мысль даже жирным шрифтом выделил.

Вообще-то, если дело только за этим, то можно прекратить проливать кровь русских парней и увеличить число регионов страны, расчленив, например, Красноярский край. Он большой и вместо одного субъекта на его месте можно сделать два поменьше - Северный Красноярский край и Южный. А можно Тюменскую область поделить - она тоже большая. Например, на Восточную и Западную. В одной - столица Тюмень, а в другой - Тобольск.

В принципе, можно вообще 500 регионов настрогать - то-то Медведеву радости будет.

Новый праздник власти решили отметить митингом-концертом, на котором "патриоты" ожидали увидеть выступление Путина. Но не дождались.

В провинции праздник отметили с меньшим размахом, но неменьшей изобретательностью.

Одновременно с проведением своего праздника власти запретили ежегодную акцию памяти жертв сталинского террора из-за якобы тяжёлой эпидемиологической ситуации.

Илья Вайцман

<Задумчиво> ...а нет ли в действиях правительства г.Москвы, заботливо запретившей акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня, ссылаясь на «короновирусные ограничения» и угрозу здоровью участников и, одновременно, разрешившего огромный бал Сатаны на Красной площади, в тысячи раз более эпидемически опасный - признаков биотерроризма? Причем, направленного исключительно на «патриотическую прослойку общества»??

Не просматривается ли тут кровавая рука ЦРУ/Моссада/Ми-6/<нужное вписать>??? Нет ли в правительстве Москвы тайных либералов, которые решили выморить патриотов ковидом, одновременно спасая своих сторонников от заражения? 😁

Нет, товарищи, я думаю, что компетентным органам следует внимательно изучить данный вопрос... Не иностранный ли агент сам Сергей Семенович С. и его верный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции?

Леонид Гозман видит в новом празднике решимость Путина идти до последнего и утащить с собой на дно всю Россию.

ПУТИН СЖИГАЕТ МОСТЫ

Последнее время Путин занят не только убийствами украинцев и разрушением Украины, но и тем, чтобы отрезать себе любые возможности для отступления.

Мало того, что он внес в Конституцию в качестве неотъемлемых частей России украинские территории, которые ему так и не удается захватить (надеюсь, и не удастся). Он учредил новый праздник – День воссоединения. Сделать шаг назад для Путина теперь невозможно – сзади им же поставленный заградотряд.

Это сигнал не народу – народу наплевать, а элитам: «Не рассчитывайте на относительно мирный исход – переговоры, соглашения и прочее. Мы не отступим ни при каких условиях, мы либо победим, либо погибнем – все погибнем, вы тоже!». Помните, он уже призывал умереть под Москвой?

А это, между прочим, делает уже и для тех, кто не понимал этого раньше, совершенно очевидным, что пока он у власти, кошмар будет только усиливаться, что он готов погубить и страну, и весь мир. Как Гитлер в последние недели своей власти ненавидел Германию и немецкий народ, так Путин ненавидит нашу страну, сознательно или бессознательно ведет ее к гибели. И он погубит ее, если его не остановить!

Другие видят то, что Путин разинул рот на кусок, который не может проглотить.

Александр Невзоров

Нет никакого смысла затевать и праздновать так называемый день оккупации. Нелепо думать, что это некая финальная точка, которая определит, кому что принадлежит в тех краях. Будущее захапанных Путиным земель – оно в крови и пламени. И их судьбу еще решит война. У меня нет сомнений, что все эти территории, присоединение которых будет праздновать Москва и вся путинская Россия, – вернутся в Украину. Да, ценой сотен тысяч смертей, глобального кошмара, но вернутся. А Россия будет страшно наказана за свою наглость.

Константин Сонин

30 сентября 2022 года стало возможным благодаря двум вещам. Во-первых, "информационного пузыря" вокруг Путина или, точнее, того блаженного делирия, в котором он пребывает. Путин, очевидно, верил, что русская армия сможет завоевать оставшиеся части четырёх областей и можно будет заключать мир, исходя из "новых территориальных реалий". И то, и другое, было фантазией год назад и остаётся фантазией сейчас.

Вторая причина состоит в том, что к 24 году правления окружение Путина состоит из двух типов людей - упертых идиотов типа Патрушева и Белоусова или циничных и трусливых жуликов типа Кириенко и Грефа. Долгие годы счастливо жил миф, что самое главное про них - это то, что они циники. И, значит, помогут избежать катастрофы просто потому, что без войны лучше воровать. Однако оказалось, что эксперты заметно переоценивали их цинизм и не замечали их трусость и глупость. А они оказались гораздо важнее для объяснения их действий.

Более фундаментальной причиной аннексии четырех областей было желание Путина с его "провоенной фракцией" связать всех - и остальную, пассивную часть элиты, и граждан - обязательством защищать оккупиррованные территории как будто это Россия. Формально действия украинской армии по освобождению оккупированных территорий можно теперь считать "нападением на Россию". Год спустя ясно, что эта часть плана провалилась. Никто реально не считает эти территории частью России. Первое же отвественное после -путинское правительство выведет оттуда войска и отменит путинские указы и никто, кроме провоенной фракции, не воспримет это как потерю для России.

Борис Херсонский

Поражает желание орков соблюдать все правила аннексии, всю "правильную формальность" захватнических действий - захват, народное ликование, официальное (но подложное) обращение населения с просьбой принять под корону и. наконец. высочайшее удовлетворение этой просьбы. Именно так бывший СССР аннексировал страны Балтии и западную Украину. И захват был. И смиренные просьбы были. И все формальные процедуры соблюдены. И все это - хищнический захват и ложь. ложь и еще раз - ложь....

Итак ситуация идеально предсказуемая - мы можем не слушать их программы - ясно, что ои будут говорить. И салют на красной площади. И пьяная ликующая толпа.

Думаю, патриотические семьи будут называть дочерей Аннексиями. Аннексия Сталиновна, Аннексия Путиновна....

Но все равно все Аннексии станут Анютами, как когда-то Сталины стали Светланами а Вилены - (В.И.Ленин) - буржуазными Вилли. И чем скорее - тем лучше.

И вот еще что - одно правило все же нарушено. Сначала съесть, а потом - переваривать. А проглотить им не удается пока. Посему процесс переваривания - преждевременный и весьма опасный - вдруг встанет поперек горла им наша земля? Встанет. Уже встала.

Вера Афанасьева

«Одна страна, одна семья, одна извилина.

В Москве прошел праздник имбицилов, которые изображали радость от захвата "новых" территорий, которых захватить не удалось»

А ведь Россия отмечала вчера годовщину аннексии украинских областей в годовщину «Мюнхенского сговора».



В этот день в 1938 году Гитлер начал аннексию Судет.



Они всё ещё не готовы называть вещи прямо, своими именами, но стараются демонстрировать суть происходящего намеками и особыми знаками.



И очень хотят повторить.



Повторят.