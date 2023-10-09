Израиль собрал 100 тысяч солдат у границы с сектором Газа

Израиль после субботнего нападения радикальных палестинских группировок на территорию страны из сектора Газа сосредоточил сто тысяч военных на границе с сектором, "чтобы выполнить задачу, которую израильское правительство поручило израильским военным", заявил представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Наша задача – сделать так, чтобы по окончании этой войны у ХАМАС больше не было военного потенциала, который мог бы угрожать израильскому гражданскому населению", – сказал он.

Официально о том, что Израиль намерен провести наземную операцию в Газе, пока не было объявлено.

События последних двух суток

За двое суток с начала нападения на Израиль погибли более 700 человек, в том числе иностранных граждан. Среди них 260 были убиты на месте проведения музыкального фестиваля на границе с сектором Газа. Также, по официальным израильским данным, более 2300 получили ранения, больше сотни взяты в заложники.

По информации министра здравоохранения сектора Газа, в результате ответных ударов Израиля погибли 436 палестинцев, более 2300 ранены. Больше 123 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, подсчитали в ООН. Многие из них бежали в Газу – самый густонаселённый город сектора, около 73 тысяч укрываются в школах. В регион прекращены поставки электроэнергии, топлива и товаров со стороны Израиля.

К утру понедельника, по сообщению израильских военных, в результате авиаударов были поражены около 500 целей в Газе.

При этом по-прежнему нет сообщений о том, что всю территорию Израиля удалось вернуть под контроль израильской армии. Со ссылкой на военные источники газета Haaretz сообщает, что бойцы группировки ХАМАС продолжают "в больших количествах" проникать на территорию страны. В нескольких приграничных населённых пунктах продолжаются перестрелки.

"Иранский след"?

Представители ХАМАС и ливанской "Хезболлы" рассказали The Wall Street Journal, что иранские спецслужбы "дали зелёный свет" на атаку Израиля в ходе встречи в Ливане неделю назад, 2 октября. Иран эти обвинения отверг.

"Мы безоговорочно поддерживаем Палестину. Однако мы не участвуем в ответных действиях палестинцев, предпринятых только самой Палестиной", – говорится в заявлении иранской делегации в ООН, которое цитирует The Jerusalem Post. У США, по словам их госсекретаря Энтони Блинкена, нет доказательств того, что за нападением стоит Иран.

Заседание Совета безопасности

Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, но никакой резолюции не принял. По словам участников заседания, пишет ТАСС, её даже не было в повестке дня.

"Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста", – сказала постоянная представительница Мальты при ООН Ванесса Фрезьер. По её словам, на заседании обсуждалось, что стороны могут сделать в нынешней ситуации для защиты гражданского населения и прекращения насилия.