WP: боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 64 заложников

Боевики радикальной группировки ХАМАС, которая включена в список террористических организаций США и ЕС, вывезли в сектор Газа не менее 64 заложников, сообщает газета The Washington Post.

Журналисты проанализировали сотни фотографий и видео с места событий и пришли к выводу, что как минимум 49 заложников выглядели как гражданские лица, девять из них – дети. 11 человек выглядели как военнослужащие израильской армии. Еще в четырех случаях журналисты не смогли установить, является ли заложник военным или гражданским лицом.

Как отмечает газета, ни израильское правительство, ни группировка ХАМАС не сообщили точное количество людей, вывезенных в сектор Газа. Власти Израиля заявили, что по их оценкам, боевики взяли в заложники от 100 до 150 человек.

Журналисты The Washington Post подсчитали, что в общей сложности боевики ХАМАС захватили 106 человек. Большинство из них выглядели как мирные жители, и только 14 – как израильские военные. В 29 случаях журналистам не удалось установить, является ли человек гражданским или военным. Среди захваченных было 11 детей. В публикации отмечается, что реальное число взятых в заложники людей может быть выше.

В пятницу в ХАМАС заявили о гибели 13 заложников в результате обстрелов со стороны Израиля. Утверждается, что среди них есть иностранцы.