Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду

Президент США Джо Байден нанесет визит в Израиль в среду, объявил в понедельник Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Цель президента - продемонстрировать солидарность с израильтянами, ставшими жертвой самой кровопролитной в истории страны террористической атаки. Второй раз за время своего президентства Джо Байден посещает страну, находящуюся в состоянии войны. В феврале нынешнего года он посетил Киев.

В Израиле президент США встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими руководителями страны. Джо Байден, по словам Энтони Блинкена, хочет услышать напрямую из уст израильтян о том, что, по их мнению, необходимо для обеспечения безопасности страны.

Президент США также посетит Иорданию, где у него запланированы встречи с королем Иордании, президентом Египта и главой палестинской автономии. Президент Байден намерен обсудить с ними вопрос обеспечения гуманитарной помощи гражданскому населения Газы.

Визит президента США в Израиль пройдет на фоне сообщений о подоготовке израильской армии к сухопутной операции в секторе Газа, целью которой будет уничтожение радикальной группировки ХАМАС, квалифицируемой как террористическая организация Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими странами. В результате вторжения боевиков ХАМАС в Израиль 7 октября погибло более тысячи израильтян, около двухсот, по данным израильской армии, взято в заложники. ХАМАС продолжает ракетные обстрелы территории Израиля. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в понедельник во время встречи госсекретаря США и премьер-министра Израиля. Они были вынуждены продолжить встречу в бомбоубежище.