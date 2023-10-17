"Хроники": за год компании Пригожина заработали 165 млрд рублей

В бизнес-структуру погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина входят как минимум 50 ранее неизвестных компаний. С учетом их выручки Пригожин в прошлом году заработал 165 млрд рублей – это в два раза больше, чем ранее считали журналисты. Об этом в своём расследовании пишут "Хроники.медиа".

Журналисты изучили все аудиторские отчеты компании "Акцент Аудит", которая предоставляла услуги компаниям Пригожина, а также проверили более 80 юрлиц, с которыми работала "Акцент Аудит".

Расследователи выяснили, что в 2019–2020 годах Пригожин реструктурировал свой бизнес. Компании, напрямую выполнявшие госзаказы, перешли в собственность недавно созданных акционерных обществ с очень похожими чертами.

Для публикации аудиторских отчетов, как выяснили "Хроники.Медиа", компании Пригожина регулярно прибегают услугам петербургских нотариусов Анатолия Акуленко и Дианы Лакман. Именно Акуленко открыл наследственные дела как Пригожина, так и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. А Диана Лакман засвидетельствовала подпись сына Пригожина Павла в заявлении о принятии наследства.

Номинальные собственники акционерных обществ – это не члены семьи Пригожина, но расследователи предполагают, что бизнес может им принадлежать. В завещании Пригожина указано, что его сыну Павлу переходит право требования по предварительному договору купли-продажи доли в уставном фонде, договор залога к предварительному договору, а также право требования по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном фонде созданного в Беларуси в августе 2023 года ООО "Группа Вагнер". Расследователи считают, что таким способом, через договоры и опционы, реальный владелец компании может "выкупить" свою долю у номинального собственника.

"Хроники. Медиа" предполагают, что одна или несколько компаний из завещания может держать необходимые бумаги для выкупа всех акционерных обществ, на которые пару лет назад переписали почти весь основной бизнес Евгения Пригожина.

По подсчетам расследователей, в бизнес-империи Пригожина как минимум 168 компаний – в общей сложности эти компании заработали за 2022 года 165,5 млрд рублей, получив прибыль 14,3 млрд рублей.