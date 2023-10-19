На юге Сирии военная база США подверглась атаке дронов

Военная база США на юге Сирии, где ранее проходили обучение и тренировки специальные войска для борьбы с террористами, подверглась налёту дронов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники.

Один дрон был сбит, второй причинил лёгкие ранения персоналу базы.

Подобные рейды проводились в последние дни против объектов США и их союзников на территории Ирака на волне протестов в связи с гибелью сотен людей в больнице в секторе Газа.

Гарнизон al-Tanf на юго-востоке Сирии расположен у важного логистического узла, через который проиранские боевики поставляют оружие исламистам группировки "Хезболла".

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