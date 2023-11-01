Туннели только для ХАМАС. Почему в Газе не строились бомбоубежища

Руководство ХАМАС обвиняет Израиль в военных преступлениях, Израиль заявляет об использовании ХАМАС гражданских лиц в качестве живого щита;

По данным ООН, все 59 жертв российского обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области – мирные жители;

Джо Байден заявил, что наложит вето на законопроект республиканцев, предусматривающий оказание военной помощи Израилю отдельно от Украины;

Участники погрома в аэропорту Махачкалы получают в качестве наказания несколько суток административного ареста по статье о "мелком хулиганстве";

Почему было прервано выступление по проекту бюджета депутата ЗАКСа Петербурга от партии "Яблоко" Бориса Вишневского;

Дмитрий Киселев считает, что у российской журналистики "самый широкий диапазон свободы в мире".

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