Туннели только для ХАМАС. Почему в Газе не строились бомбоубежища

Руководство ХАМАС обвиняет Израиль в военных преступлениях, Израиль заявляет об использовании ХАМАС гражданских лиц в качестве живого щита;
По данным ООН, все 59 жертв российского обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области – мирные жители;
Джо Байден заявил, что наложит вето на законопроект республиканцев, предусматривающий оказание военной помощи Израилю отдельно от Украины;
Участники погрома в аэропорту Махачкалы получают в качестве наказания несколько суток административного ареста по статье о "мелком хулиганстве";
Почему было прервано выступление по проекту бюджета депутата ЗАКСа Петербурга от партии "Яблоко" Бориса Вишневского;
Дмитрий Киселев считает, что у российской журналистики "самый широкий диапазон свободы в мире".
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