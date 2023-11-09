В Москве полиция пришла с проверкой в частный детсад и увезла детей в отдел

В Москве полицейские пришли с проверкой в частный детский сад Smile Fish в районе метро "Войковская"и увезли оттуда детей в отделение полиции. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

Как рассказал изданию MSK1. основатель сети детских садов Иван Сорокин, полицейские пришли утром 8 ноября, когда дети собирались выходить на прогулку. Восемь полицейских, среди которых были два следователя и один подполковник, требовали у работников детсада документы на аренду помещения (детский сад находится в квартире) и договоры от родителей детей. В Smile Fish хранились только их копии, поэтому полицейские дали сотрудникам час на то, чтобы привезти оригиналы.

"Им предоставили все необходимые документы: договор аренды помещения, оформленный ИП, договоры на детей. Сотрудники полиции на все это посмотрели, назвали детей беспризорниками, забрали всех детей", - сообщил Сорокин. По его словам, из детского сада увезли девять детей двух, трёх и четырёх лет. В отделе полиции "Войковский" дети провели несколько часов без сна и еды, рассказал Сорокин. Позднее их забрали домой родители.

Сорокин назвал произошедшее "похищением с проникновением" и добавил, что написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет.

В МВД заявили, что в отдел забрали шестерых детей, а осмотр детсада полицейские провели "по поступившему обращению".

В Роспотребнадзор на организацию "незаконного детского сада" в квартире по улице Космонавта Волкова пожаловалась одна из жительниц дома. Телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором , как утверждается, 54-летняя Ольга Лобанова говорит, что "очень недовольна" тем, что в жилом доме открылся детский сад, а никто из его представителей не поинтересовался у жильцов, хотят ли они этого".

По утверждению полицейских, организация "осуществляла деятельность без соответствующей документации". Материалы переданы для юридической оценки в следственные органы, сообщили в МВД.