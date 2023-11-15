Адаму Кадырову вручили седьмой орден – на этот раз за защиту ислама

15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду – орден "За служение религии Ислам" I степени. Это уже седьмая награда Адама Кадырова за последние полтора месяца.

Орден каквручил муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев северокавказских республик и "видных религиозных деятелей из других стран", заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Награждение состоялось на конференции о духовно-нравственных ценностей.

Министр отметил, что 15-летний Адам Кадыров внес "значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей". В чем именно состоят заслуги подростка, Дудаев не уточнил.

За последние полтора месяца Адам Кадыров получил звание героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден "Даймехкан Сий" ("Гордость нации") и религиозный орден "За заслуги перед Уммой".

Череда награждений началась после избиения на камеру арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Часть российского общества тогда потребовала привлечь подростка к ответственности, но полиция отказалась заводить дело, так как у Адама еще не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности. Некоторые из перечисленных выше наград, он так же не мог получить в силу возраста.

Подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего жителя Волгограда, уроженца Украины Никиту Журавеля задержали 21 мая. По версии следствия, он сжег Коран по заданию СБУ, за что ему якобы обещали 10 тысяч рублей. По словам следователей, Журавель якобы уже дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело Журавеля передали в Чечню.

Адам Кадыров избил Никиту Журавеля в СИЗО Грозного 15 августа – об этом сообщил сам Журавель. 25 сентября в телеграм-канале главы Чечни была опубликована видеозапись избиения. Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына. Российский власти на избиение арестованного не отреагировали.

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