Джо Байден и Си Цзиньпин проводят переговоры в Калифорнии

Президент США Джо Байден впервые за последний год встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден приветствовал китайского лидера в поместье Филоли, в 48 километрах к югу от Сан-Франциско. Reuters сообщает, что переговоры двух лидеров могут содействовать смягчению трений между двумя сверждержавами по вопросам о вооружённых конфликтах, торговле наркотиками и развитию искусственного интеллекта.

Белый дом заявил, что цель саммита - активизировать каналы связи военных ведомств стран, чтобы возобновить нормальные контакты между Вашингтоном и Пекином, в частности – между американскими и китайскими военными.

Оба политика после переговоров примут участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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