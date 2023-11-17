Любитель айфонов. Песков как "угроза" безопасности России

Командование армии Израиля объявило о начале новой фазы операции против ХАМАС в Газе;

По оценкам ВСУ, Россия накопила не менее 800 ракет разных типов для ударов по энергетическим объектам Украины во время отопительного сезона;

Депутат Верховной рады Украины подозревается в работе на российскую разведку;

Масштабная утечка документов кипрских компаний позволила оценить методы, используемые российскими бизнесменами для обхода западных санкций;

Редактор Татаро-башкирской службы РС Алсу Курмашева уже месяц находится в заключении по нелепому обвинению в нерегистрации добровольно "иностранным агентом" в России.