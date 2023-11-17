Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Любитель айфонов. Песков как "угроза" безопасности России

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 ноября

Embed
Время Свободы - Темы дня 17.11.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Командование армии Израиля объявило о начале новой фазы операции против ХАМАС в Газе;

По оценкам ВСУ, Россия накопила не менее 800 ракет разных типов для ударов по энергетическим объектам Украины во время отопительного сезона;

Депутат Верховной рады Украины подозревается в работе на российскую разведку;

Масштабная утечка документов кипрских компаний позволила оценить методы, используемые российскими бизнесменами для обхода западных санкций;

Редактор Татаро-башкирской службы РС Алсу Курмашева уже месяц находится в заключении по нелепому обвинению в нерегистрации добровольно "иностранным агентом" в России.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG