Reuters: Россия испытывает проблемы в получении оплаты за нефть

Россия испытывает проблемы в получении оплаты за нефть, которая экспортируется в Индию, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в российских нефтяных и банковских структурах.

Проблемы связаны с трудностями, возникшими при попытке заменить доллары на другую валюту в расчетах между индийскими покупателями и российскими экспортерами нефти. В июле нынешнего года Индия, которая сейчас потребляет 60 процентов экспортируемой морем российской нефти, объявила о том, что она намерена оплачивать контракты в своей национальной валюте рупиях, на что российские нефтяные компании ответили отказом и пригрозили направить нефть, предназначенную для Индии другим покупателям. Как пишет Reuters, российский Центробанк дал неформальное указание не принимать рупии, которые не являются конвертируемой валютой и могут быть использованы практически только в двусторонней торговле. У России гигантский профицит в торговле с Индией, импорт из этой страны в Россию незначителен. В результате переговоров индийские импортеры нефти заплатили в китайских юанях, гонконгских долларах и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, курс которых привязан к доллару. Но это решение временное, поскольку Индия не хочет платить России в юанях. Подобные проблемы с оплатой российского экспорта, по данным Reuters, могут возникнуть у турецких, китайских и африканских покупателей российской нефти.

Поиск альтернативы американскому доллару продолжается, решения проблемы не видно. По данным источников Reuters, в первые месяцы года долги Индии России за поставки нефти и других материалов составили 40 миллиардов долларов, сейчас они уменьшились. Но в результате давления Вашингтона банки ОАЭ усиливают контроль операций с российскими клиентами, требуя подтверждений того, что российская нефть продается по цене ниже "потолка", установленного G-7.