Politico назвало Зеленского и Навального "мечтателями" года

Президент Украины Владимир Зеленский и российский оппозиционный политик Алексей Навальный стали самыми влиятельными деятелями Европы в категории "мечтатели" по версии американского издания Politico.

Зеленского авторы рейтинга назвали тем, "кто бежит длинный марафон", а Навального – "российским Нельсоном Манделой".

В публикации Politico говорится, что "несмотря на все усилия президента Владимира Путина отравить и изолировать" Навального, оппозиционер "продолжает вдохновлять и провоцировать инакомыслие, привлекая внимание к жестокому обращению диктатора со своими врагами".

В своём рейтинге Politico отмечает людей, которые в будущем году "сформируют политическую жизнь Европы".

В прошлом году этот список возглавлял Зеленский. "Это был удачный выбор, учитывая, что в 2023 году ему удалось привести Украину к дверям ЕС и НАТО", - пишут составители рейтинга.

Но 2024 год будет непростым для украинского президента, говорится в материале о Зеленском. Причина - мир отвлечен новой войной на Ближнем Востоке, а украинцы "измотаны двумя годами сражений".

В новом списке самым влиятельным деятелем Европы назван польский политик Дональд Туск, который в ближайшее время должен стать премьер-министром Польши.

Список Politico делится на три главные категории — "деятели" (Doers), "мечтатели" (Dreamers) и "разрушители" (Disrupters). В категорию "разрушителей" или "вносящих сумятицу" составители рейтинга включают личностей, которые кардинально и неожиданно изменили свою сферу или отрасль.

Первое место в этой номинации заняла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Журналисты издания называют Набиуллину, которая уже десять лет возглавляет российский ЦБ, "главным технократом", который поддерживает работу "военной машины президента России Владимира Путина".

"Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. Она также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля", — пишет Politico.

Главным "деятелем" авторы рейтинга назвали премьер-министра Италии Джорджу Мелони, известную в числе прочего горячей поддержкой Украины.