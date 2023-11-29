Умер киновед, режиссёр-документалист Андрей Шемякин

В Москве умер российский киновед, кинокритик, автор и ведущий телевизионной программы о документальном кино, режиссёр Андрей Шемякин. Ему было 68 лет.

Прощание пройдёт 1 декабря в московском Доме кино, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"На вес золота человек. Интеллектуал и интеллигент, человек энциклопедических знаний и какой-то поистине болезненной любви не только к кино, но и к культуре вообще", - написала на смерть коллеги в фейсбуке кинокритик и журналист Екатерина Барабаш.



Андрей Шемякин родился 12 января 1955 года в Вильнюсе. Окончил в Москве отделение филфака МГУ, учился в аспирантуре Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН (ИМЛИ). В1989 году Шемякин переходит в НИИ киноискусства. В 1990-е годы он работает на телевидении, ведет документальные проекты на телеканале "Культура". С 2003 года был автором и ведущим программы "Документальная камера". С декабря 2012 по июнь 2015 года Шемякин занимал должность президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, а до 2023 года был её вице-президентом.

"Вот человек, за которым никто не вспомнит ни одного конформного или корыстного поступка…Никогда ничем не поступился. Никогда ничего не предал ни от кого не отрекся. Видел сложность мира и не признавал упрощений", - пишет об Андрее Шемякине писатель Дмитрий Быков.

Шемякин является автором более тысячи публикаций в газетах, журналах, сборниках. Неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.