"Мемориал" признал журналистку Алсу Курмашеву политзаключённой

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. "Мемориал" признал журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву политической заключённой.

Курмашева, которая имеет гражданство США и России, с конца октября находится в СИЗО в Казани по обвинению в нарушении законодательства об "иностранных агентах". Журналистку обвиняют в том, что она не подала российским властям документы для включения самой себя в реестр "иностранных агентов". Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста.

Руководитель правозащитного проекта "Поддержка политзаключённых. "Мемориал" Сергей Давидис заявил "Idel.Реалии", что правозащитники приняли такое решение, так как считают незаконным уголовное преследование и лишение свободы в связи с неисполнением так называемой обязанности о добровольной декларации себя как "иностранного агента".

Это "проявление авторитарных и даже тоталитарных тенденций, которые во множестве сейчас видны в современной России", считают в "Мемориале".

По этой статье всем, кто занимается сбором публичных сведений о военно-технической деятельности России грозит тюрьма, если они заранее не попросят Минюст включить их в реестр "иностранных агентов". Эта статья — опосредованный запрет на сбор любой информации, касающейся военной тематики, даже не относящейся к гостайне, отмечают правозащитники.



Курмашеву преследуют за то, что она занималась журналистской деятельностью. Её уголовное дело — предупреждение для всех журналистов, в особенности тех из них, кто работает с иностранными СМИ и пишет о войне, считают в "Мемориале".

Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование Алсу Курмашевой , а её - освободить.

Ранее правозащитная организация "Репортёры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и еще 10 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной. Признание американского гражданина "неправомерно задержанным" означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.