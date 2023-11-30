"Мемориал" признал журналистку Алсу Курмашеву политзаключённой

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. "Мемориал" признал журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву политической заключённой.
Курмашева, которая имеет гражданство США и России, с конца октября находится в СИЗО в Казани по обвинению в нарушении законодательства об "иностранных агентах". Журналистку обвиняют в том, что она не подала российским властям документы для включения самой себя в реестр "иностранных агентов". Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста.
Руководитель правозащитного проекта "Поддержка политзаключённых. "Мемориал" Сергей Давидис заявил "Idel.Реалии", что правозащитники приняли такое решение, так как считают незаконным уголовное преследование и лишение свободы в связи с неисполнением так называемой обязанности о добровольной декларации себя как "иностранного агента".
Это "проявление авторитарных и даже тоталитарных тенденций, которые во множестве сейчас видны в современной России", считают в "Мемориале".
По этой статье всем, кто занимается сбором публичных сведений о военно-технической деятельности России грозит тюрьма, если они заранее не попросят Минюст включить их в реестр "иностранных агентов". Эта статья — опосредованный запрет на сбор любой информации, касающейся военной тематики, даже не относящейся к гостайне, отмечают правозащитники.
Курмашеву преследуют за то, что она занималась журналистской деятельностью. Её уголовное дело — предупреждение для всех журналистов, в особенности тех из них, кто работает с иностранными СМИ и пишет о войне, считают в "Мемориале".
Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование Алсу Курмашевой , а её - освободить.
Ранее правозащитная организация "Репортёры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и еще 10 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной. Признание американского гражданина "неправомерно задержанным" означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.
- У Алсу Курмашевой гражданство США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая она приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. Второго июня в аэропорту Казани — перед вылетом домой – Алсу задержали. У неё изъяли американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал её виновной и назначил ей штраф в 10 000 рублей. Вскоре после этого её задержали по новому уголовному делу.
- После заключения Алсу под стражу исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джеффри Гедмин заявил, что "глубоко разочарован" решением суда: "Мы призываем к немедленному освобождению Алсу, чтобы она могла воссоединиться со своей семьей".
- Задержание Алсу осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.
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