"Это не больница". Начался суд по делу о пытках заключенных в Саратове

Саратовский областной суд начал рассматривать уголовное дело о пытках заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его завели после обнародования видеозаписей издевательств. Пока к ответственности привлечены не все участвовавшие в пытках и изнасилованиях.

Дело после видео

В сентябре 2021 года проект Гулагу.нет выложил большой видеоархив с издевательствами и изнасилованиями заключенных в саратовской областной туберкулезной больнице ФСИН (ОТБ-1). Опубликовал архив IT-специалист Сергей Савельев. Он отбывал наказание и работал системным администратором в тюремной системе. На Савельева завели дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации, и он покинул Россию.

После публикации видеозаписей серия отставок прошла во ФСИН, а также в саратовской прокуратуре, которая должна была контролировать соблюдение законности в ОТБ-1. Но, например, уволившийся из-за скандала с пытками бывший заместитель прокурора Саратовской области Павел Мельник затем возглавил местное управление Министерства юстиции.

Саратовский областной суд начал рассмотрение дела о пытках в ОТБ-1 с декабря нынешнего года, пока состоялись предварительные заседания. На скамье подсудимых восемь человек. У каждого по 10-20 эпизодов изнасилований, вымогательств, у двоих – эпизоды превышения должностных полномочий. Троих обвиняют в убийстве.

Саратовский областной суд скрыл имена обвиняемых. По данным Радио Свобода, на скамье подсудимых – бывшие руководитель ОТБ-1 Павел Гаценко и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, а также шестеро заключенных, которые на постоянной основе жили в тюремной больнице и пытали тех, кого туда присылали. Это Сергей Ананьев, Александр Крайнов, Сергей Линкевич, Виталий Янин, Виктор Шеянов и Ильдар Мухаметзянов.

Радио Свобода попыталось выяснить, почему их имена не опубликованы на сайте суда, но за время подготовки материала телефон пресс-службы Саратовского областного суда не отвечал.

Только начало

Адвокат нескольких потерпевших по делу Снежана Мунтян предполагает, что имена обвиняемых официально не разглашаются в связи с тем, что речь идет об уголовном деле о сексуализированном насилии. Она рассказала Радио Свобода, что всего потерпевших – более 40.

Основная масса медиков были в курсе происходящего кошмара, но никто ничего не делал

– Потерпевшие из разных регионов, разброс регионов достаточно широкий: их специально этапировали в Саратов. Причины пыток: вымогательство, несоблюдение правил внутреннего распорядка в системе ФСИН, жалобы на условия содержания. У некоторых выбивали показания на других или заставляли в чем-то признаваться, – рассказывает адвокат.

Она довольна качеством расследования.

– Работа проведена в полной мере, работа колоссальная, большая благодарность Следственному комитету. Но всё равно расследована только малая толика того, что происходило. Надеюсь, работа будет продолжена. Многие [жертвы изнасилований] молчат: кому-то стыдно признаться, что с ним такое произошло, кто-то боится. Есть ещё ряд осужденных, а также сотрудников ФСИН, и, более того, высокопоставленных сотрудников ФСИН, которые причастны к пыточному конвейеру, но пока ещё не на скамье подсудимых. Очень надеюсь, они там окажутся: есть ещё одно уголовное дело, выделенное в отдельное производство, - отмечает Мунтян.

Но пока речь идет только о сотрудниках ФСИН из Саратова. Следователи ещё не разбирались, кто санкционировал отправку в ОТБ-1 заключенных со всей России, зачастую не нуждавшихся в лечении от туберкулеза. Также важная составляющая этой истории - причастность к пыткам врачей, работавших в ОТБ-1.

– По мне – это не больница. Не знаю, как это прилично назвать. Основная масса медиков были в курсе происходящего кошмара, но никто ничего не делал. Кто-то боялся потерять теплое местечко, кто-то принимал активное участие – фальсифицировал медицинские документы, закрывал глаза на произвол. Предполагаю, в рамках выделенного дела всё-таки должны фигурировать в качестве обвиняемых медицинские работники, – говорит Мунтян.

Интриги во ФСИН

Если бы не видеоархив Савельева, так бы всё и продолжалось

– Я располагаю документами о пытках в этой больнице с 2012-2013 годов, но этот конвейер был сконструирован ещё и раньше. В 2013 году в рабочей группе Госдумы по правам заключенных, председателем которой тогда я был уже тогда озвучивались показания, что ОТБ-1 – это концлагерь. И если бы не видеоархив Савельева, так бы всё и продолжалось. На протяжении 2019, 20, 21 годов, до архива Савельева, наша команда предпринимала усилия по разоблачению фактов пыток, вымогательств, избиений, изнасилований в саратовской ОТБ-1. Но [ФСИН] писали отписки, назначали регулярно служебные проверки, которые всё скрывали. Капо, которые на видео насилуют, давали в 2020-2021 году показания, что они просто пациенты, что не занимаются контрольно-наблюдательными функциями по отношению к другим заключенным. Администрация ОТБ-1 рассказывала, что у них всё по закону, а Гулагу.нет всё сочиняет. Руководство оперативного управления ФСИН России давало распоряжение регионалам минимизировать объем ответов на обращения правозащитника Осечкина "с учетом моей деструктивной деятельности", – руководитель Гулагу.нет Владимир Осечкин рассказывает Радио Свобода.

Осечкин отмечает, что следователи не занимаются сбором улик в отношении сотрудников силовых структур, санкционировавших из Москвы пытки в Саратове.

– Розыскные мероприятия по делу проводили оперативники центрального аппарата ФСБ России и ФСИНовцы – то есть те, кто контролировал и использовал пыточный конвейер. Тех людей, которые курировали пытки на Лубянке и на Житной (на этой улице находится руководство ФСИН – Радио Свобода), кто отправлял в туберкулезную больницу заведомо здоровых людей [не привлекают]. А первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Якунина, нового человека в системе, который пытался выяснить, кто из должностных лиц управления конвоирования ФСИН принимал решения без учета мнения медуправления о переводах людей в саратовскую ОТБ-1, под давлением ФСБ сняли с должности, как якобы виновное лицо в утечке видеоархива. Хотя он к этому не имел никакого отношения. До ФСИН Якунин возглавлял ГУВД Москвы, затем – оперативное управление МВД России, – объясняет он.

В сентябре 2013 года издание "Проект" опубликовало материал с рядом обвинений в отношении Осечкина. В тексте в том числе высказывается предположение, что история с разоблачениями вокруг ОТБ-1 может быть связана с некой борьбой групп влияния внутри ФСИН. Например, Савельеву дали покинуть Россию, хотя силовики знали, что именно он предал огласке видеоархив с пытками, и на него было заведено уголовное дело. Осечкин подал в суд на "Проект" во Франции, где сейчас находится.

Пытки продолжаются

С тем, что сотрудники центрального аппарата ФСИН, санкционировавшие пытки, ушли от ответственности, согласен участник "Зоны солидарности" Иван Асташин. Асташин сам отсидел девять лет и девять месяцев по политическому уголовному делу, а сейчас находится в Европе и помогает людям, арестованным в России за антивоенные протесты.

Сторонники пыток так и остались в центральном аппарате ФСИН

– История с ОТБ-1 повлияла на ФСИН, к сожалению, не таким образом, как хотелось бы. Сместили директора ФСИН Калашникова и одного из его заместителей, Якунина. Но это не те люди, которые были прямо причастны к пыткам, их инициировали. Калашников, выходец из ФСБ, на тот момент лишь недавно стал директором ФСИН. То есть он наверняка знал о происходящем, но всё это было организовано до него. Крайних назначили, а сторонники пыток так и остались в центральном аппарате ФСИН. Наверное, теперь они бережнее хранят видеосвидетельства, либо их больше не записывают на видео, – предполагает Асташин.

Саратовская больница – не единственная, в которой практикуются пытки заключенных, отмечает правозащитник.

– Больницы – вообще редкость для системы ФСИН. Известно о пытках в больницах в Красноярске и Владимирской области. Это исключительные места, там все это длится десятилетиями. Я считаю, их существование санкционировано с самого верха. В эти больницы везут со всей страны, и никакие проверки не смогли это изменить. Туда приезжали комиссии центрального аппарата ФСИН, Генпрокуратуры, президентского Совета по правам человека, – рассказывает он.

О пытках заключенных в больницах рассказал администратор телеграм-канала "Житель МЛС". Он отбывает наказание в одной из колоний и описывает быт тюремной системы. Он также уверен, что саратовское дело не приведет к прекращению пыток во ФСИН.

– Сидя в изоляторе, общаешься с транзитчиками и нет-нет, да и промелькнет в разговоре какой-нибудь трэшак, в том числе и в больницах. Слышал про Иркутскую (ЛИУ-27), Карельскую (ЛИУ-4), Кемеровскую (ЛИУ-42) и Омскую (ЛИУ-2). Последний раз слышал рассказ об избиении в Башкирии (ЛИУ-19, если не путаю). Про саратовскую ОТБ-1 я слышал ранее, но очень в общих чертах, – рассказывает он.