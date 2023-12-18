В Белграде прошли протесты против результатов парламентских выборов

В Белграде в понедельник вечером сторонники оппозиции провели митинг с требованием отменить итоги парламентских выборов, на которых победила правящая "Сербская прогрессивная партия" (СПП) президента Александра Вучича.

Двое представителей оппозиционного блока "Сербия против насилия" Мирослав Алексич и Мариника Тепич объявили голодовку, которая, по их словам, будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Как пишет Балканская служба Радио Свобода, представители "Сербии против насилия" обратились в Республиканскую избирательную комиссию (РИК) с требованием аннулировать результаты выборов. Они утверждают, что победа СПП стала результатом фальсификаций.

"Учитывая, что более 40 тысяч человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов в Белграде", – заявили в оппозиционной коалиции. Оппозиция потребовала "очистки списков избирателей".

Перед зданием РИК в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиционного блока.

Демонстранты кричали "Победу не дадим", "Воры" и забрасывали здание яйцами, помидорами и туалетной бумагой, пишет Балканская служба Радио Свобода.

"Сербская прогрессивная партия" отвергла обвинения в нарушениях во время выборов.

По предварительным результатам голосования, список "Сербской прогрессивной партии" набрал 39,3 процента голосов (49 мандатов), а список "Сербии против насилия" – 34,3 процента (42 мандата).

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "Сербская прогрессивная партия" победила на выборах и что результаты всегда подвергаются сомнению "теми, кто проигрывает".

Предварительно, в парламент пройдут пять партийных коалиций, которым удалось преодолеть проходной барьер в 3 процента голосов избирателей. Среди них Социалистической партии Сербии (6 мандатов), ультраправая "Национально-демократическая альтернатива" (7 мандатов) и пророссийский блок "Мы – голос народа" (6 мандатов), лидер которой – Бранимир Несторович – поддерживает теории заговора и выступает против прививок.