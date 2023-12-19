В Китае при землетрясении погибли более 100 человек, свыше 400 ранены

На северо-западе Китая в результате землетрясения погибли по меньшей мере 116 человек и свыше 400 получили ранения. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на государственные СМИ Китая.

Землетрясение произошло около полуночи в провинции Ганьсу. Там погибли более ста человек, есть жертвы и в соседней провинции Цинхай.

В результате землетрясения в обеих провинциях были повреждены дома и объекты инфраструктуры. Только в провинции Ганьсу разрушены около пяти тысяч домов. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение. В район бедствия направлены в общей сложности около полутора тысяч пожарных и спасателей.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисковой операции с целью свести к минимуму число жертв.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, глубина эпицентра — 10 километров.

Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит — в частности, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, — и особенно подвержен землетрясениям.

Одно из наиболее разрушительных землетрясений последних лет в Китае произошло в мае 2008 года в провинции Сычуань. Тогда погибли более 87 тысяч человек.