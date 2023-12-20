Житель Хабаровского края получил 9,5 лет по делу о госизмене

В Хабаровском крае суд назначил девять с половиной лет колонии строгого режима местному жителю по делу о госизмене в форме шпионажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным спецслужбы, осужденный сам связался с Главным управлением разведки Украины, намереваясь передать им информацию о "военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края". ФСБ полагает, что эти данные могли быть использованы украинской стороной для совершения диверсий, а также для ударов беспилотниками по российской технике в "районах погрузки, содержания и путях следования". Хабаровский край расположен примерно в 9 тысячах километров от Украины.

ФСБ не приводит имени осуждённого, а в картотеке суда данные подсудимых по делам о госизмене скрыты .

По информации Сибирь.Реалии, речь идёт о жителе Комсомольска-на-Амуре по имени Анатолий, которого задержали в феврале 2023 года. Соседи ранее сообщили редакции, что задержанный живет с супругой и на пенсии работает охранником на местном предприятии. "Он родом из Украины, там живёт его мать, - рассказали соседи Анатолия.

По словам очевидцев, задержание произошло 23 февраля в пять часов утра. На подъезде дома есть камера видеонаблюдения, направленная во двор, но сотрудники ФСБ изъяли все записи, а "жильцов устно предупредили о неразглашении информации до официального опубликования ролика с задержанием", - рассказали соседи задержанного.