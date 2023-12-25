"Система": Медведчук связан с крупным заводом на оккупированной территории

Захваченным Россией Запорожским железорудным комбинатом управляет фирма, связанная с кумом Владимира Путина, бывшим украинским депутатом Виктором Медведчуком. Из добытой руды выплавляют сталь для российских танков, говорится в расследовании проекта Радио Свобода и телеканала "Настоящее время" "Система".

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Захватив комбинат в 2022 году, российские власти назначили администратором предприятия фирму "Индустриальные инновации". Как выяснили журналисты-расследователи "Системы", в октябре 2023 года 49 процентов этой компании получил юрист Александр Барымов, тесно связанный с другими российскими проектами Медведчука.

До полномасштабного вторжения России в Украину комбинат поставлял половину своей продукции в Европу, а контролировали его словацкая Minerfin и структуры украинского олигарха Рината Ахметова. В 2022 году захваченный российскими властями комбинат переименовали с "Запорожского" на "Днепрорудненский".

После захвата Запорожский железорудный комбинат стал поставлять железную руду на заводы, входящие в "Южный горно-металлургический комплекс", который является поставщиком стали для "Уралвагонзавода" – производителя танков и бронетехники для российской армии.

Виктор Медведчук долгое время считался одним из самых влиятельных политиков Украины. Он возглавлял администрацию второго президента Леонида Кучмы, был депутатом Верховной рады четырёх созывов, дважды был заместителем её председателя.

До начала полномасштабного российского вторжения Медведчук возглавлял партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и неоднократно встречался с Владимиром Путиным. В 2004 году российский президент стал крёстным отцом дочери Медведчука. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили Медведчука в госизмене и отправили под домашний арест.

После российского вторжения Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. В апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников "Азовстали". В январе он опубликовал статью, в которой обвинил в войне в Украине страны Запада. В июле он создал в России движение "Другая Украина", заметной публичной деятельности оно не ведёт.