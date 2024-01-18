США нанесли новый удар по военным объектам хуситов в Йемене

В среду, 17 января с американских боевых кораблей был нанесен удар по военным объектам хуситов в Йемене.

Согласно заявлению Пентагона, удар был нанесен крылатыми ракетами Tomahawk по ракетным пусковым установкам в ходе их подготовки к стрельбе. В результате было уничтожено 14 ракет и несколько пусковых установок.

В заявлении представителя Центрального командования США говорится о том, что объектом ударов стали поддерживаемые Ираном "террористы-хуситы", чьи акции ставят под угрозу международное судоходство в Красном море.

Эти ракетные удары последовали через несколько часов после удара по американскому сухогрузу в Аденском заливе дроном-камикадзе, запущенным с территории, контролируемой хуситами. Американскому судну были нанесены минимальные повреждения. Днем ранее ударом с американского самолета были уничтожены четыре ракеты хуситов.

На прошлой неделе американские и британские атаковали более шестидесяти объектов на территории, контролируемой хуситами. Среди целей были объекты противовоздушной обороны, командные центры, пусковые установки и склады ракет и беспилотников. Это был ответ на непрекращающиеся в течение двух месяцев воздушные удары хуситов по судам, следующим в Красном море. Хуситы требуют от Израиля прекращения военной операции в Газе, как условия для прекращения таких атак. Многочисленные предупреждения со стороны США и союзников о необходимости прекратить такие действия, не принесли результатов. По оценкам американских военных, хуситы потеряли приблизительно треть наступательного потенциала в результате воздушного удара сил союзников на прошлой неделе.

В среду Соединенные Штаты внесли хуситов в список "Глобальных террористических групп". Как говорится в заявлении Госдепартамента, это решение принято в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" на грузовые суда в Красном море и Аденском заливе, а также на военные корабли, обеспечивающие безопасность судоходства.