Найдены чёрные ящики разбившегося под Белгородом Ил-76

Оба чёрных ящика разбившегося накануне в Белгородской области Ил-76 найдены. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, прибор регистрации параметров полёта и речевой самописец находились в хвостовой части Ил-76. В ближайшее время их доставят в Москву. Расшифровкой бортовых самописцев займется лаборатория Минобороны России, сообщает ТАСС.

В среду утром в Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолёт Ил-76. Минобороны России утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным ведомства, погибли. Российские власти назвали крушение Ил-76 терактом, обвинив в нём ВСУ.

Украинские власти пока не подтвердили, но и не опровергли ни одну из версий катастрофы. В ГУР Украины при этом подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, заявив также, что "украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом".

В четверг украинские СМИ сообщили, что по факту падения Ил-76 Служба безопасности Украины начала расследование по уголовной статье о "нарушении законов и обычаев войны".

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в среду комментируя крушение российского военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, не сказал ни слова о возможных причинах авиакатастрофы и о том, были ли на борту готовившиеся к обмену пленные солдаты ВСУ. Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании катастрофы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на это требование Зеленского, "что если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно", - цитирует пресс-секретаря президента России "Интерфакс".

Песков вновь повторил, что вину за крушение самолёта, которое он назвал "чудовищным совершенно актом", несёт Украина. Как произошедшее скажется на процессе обмена пленными, по словам Пескова, "вам никто не скажет".

В то же время председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными с Украиной будут продолжаться, несмотря на катастрофу Ил-76. "Нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода", - сказал Картаполов журналистам в четверг. Накануне сразу после катастрофы Картаполов сообщил, что ещё один Ил-76, на борту которого находились около 80 украинских военнопленных, "успели развернуть". По его словам, власти Украины знали о готовящемся обмене и о том, каким образом будут доставлять пленных. "Теперь об обмене речи идти не может, "- добавил он.