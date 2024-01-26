В календаре Гран-при по фигурному катанию нет российских этапов

Международный союз конькобежцев утвердил календарь международного Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25. Как сообщает издание "Коммерсантъ", российские этапы в календарь не включены.

Последний раз Россия принимала этап Гран-при в 2021 году в Сочи. С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев. Такое решение было принято в связи с началом 24 февраля 2022 года широкомасштабного российского военного вторжения в Украину. Санкции продолжают действовать и в настоящее время.

Соревнования пройдут в семь этапов: два во Франции, по одному — в Канаде, Китае, США, Финляндии и Японии. Финал состоится в Орлеане, в 130 километрах к юго-западу от Парижа, 5–8 декабря 2024.

Российский спорт, десятилетиями поклонявшийся формату «свои против чужих», который, как нарочно, даже уже в турбулентные времена воспевался киноблокбастерами вроде «Легенды номер 17», «Движения вверх» и «Чемпиона мира», зло, но гордо надел на себя одежду изгоя, вынужденного искать новые способы выживания, отмечает "Коммерсантъ".