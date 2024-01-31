Экспорт американского оружия достиг рекордного уровня в 2023 году

Экспорт американского оружия вырос в прошлом году на 16 процентов, достигнув рекордной суммы 238 миллиардов, долларов, сообщил Госдепартамент США.

Самые крупные сделки по покупке американской военной техники и оружия заключили Германия и Польша, увеличивающие и модернизирующие свои военные арсеналы на фоне масштабного российского вторжения в Украину. Польша потратила 12 миллиардов долларов на закупку боевых вертолетов Apache. На 10 миллиардов долларов Варшава закупила ракетные комплексы комплексы HIMARS дальнего радиуса действия. Германия заключила контракты почти на 9 миллиардов долларов на закупку транспортных вертолетов Chinook. Она также покупает американские ракеты воздух-воздух. Чехия получит американские истребители пятого поколения F-35. Крупные контракы на покупку американских боевых самолетов и вертолетов заключила Южная Корея.

Мира Резник, руководитель отдела Госдепартамента, санкционирующего сделки по продаже оружия, в интервью изданию Politico говорит, что в то время, как американский экспорт вооружений растет, российская военная военная индустрия "находится в падении": "Наши партнеры на так называемом "глобальном юге" принимают непростые решения и отказываются от российского оружия". Она подчеркнула серьезный интерес Соединенных Штатов к увеличению экспорта американских вооружений в Индию. В прошлом году Индия заключила почти двухмиллиардный контракт, в рамках которого в этой стране будут производится авиационные двигатели General Electric.