В Кривом Роге дрон ударил по подстанции "Укрэнерго"

Российские войска в ночь на второе февраля атаковали Украину 24 ударными беспилотниками. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, над Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областями удалось сбить 11 дронов. Ещё семь беспилотников, как утверждается, не достигли своих целей.

В Кривом Роге беспилотник повредил одну из подстанций "Укрэнерго". Как сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, без света в Кривом Роге остались около 40 тысяч потребителей. Электричество отключилось, в том числе, в двух шахтах, где в тот момент находились 100 человек. Часть горняков уже смогла выбраться на поверхность, написал Лысак.

Другой информации о последствиях налёта пока нет.

Накануне в результате удара по Бериславу в Херсонской области погибли два гражданина Франции, ещё трое иностранцев и один украинский волонтер получили ранения. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.