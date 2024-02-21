Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Odysseus вышел на лунную орбиту и готовится сесть в кратере Малаперт

Первый снимок Земли из окрестностей Луны, сделанный аппаратом американской компании Intuitive Machines 16 февраля 2024
Первый снимок Земли из окрестностей Луны, сделанный аппаратом американской компании Intuitive Machines 16 февраля 2024

Лунный зонд, построенный хьюстонской компанией Intuitive Machines, в среду вышел на лунную орбиту. Его предстоящее прилунение должно стать первой в истории космической посадкой частного космического аппарата. Кроме того, речь идет о первой более чем за 50 лет попытке прилунения, предпринимаемой американцами.

Аппарат Nova-C, получивший название Odysseus, вышел на орбиту на высоте 57 миль (92 км) над лунной поверхностью, сообщает Reuters.

Миссия IM-1 предпринята примерно через месяц после того, как у лунного аппарата другой компании, Astrobotic Technology, на пути к Луне произошла утечка в двигательной установке, что стало третьим случаем, когда частной компании не удалось совершить посадку на Луну, после неудачных попыток компаний Израиля и Японии.

При благоприятном развитии событий космический аппарат с набором научных приборов НАСА на борту постепенно снизит свою орбиту в течение следующих 24 часов и в четверг прилунится в кратере Малаперт А близ южного полюса Луны.

Odysseus был запущен шесть дней назад, 15 февраля, ракетой-носителем Falcon 9 с космодрома НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.


Если посадка пройдет успешно, то миссия IM-1 станет первым контролируемым спуском американского космического корабля на лунную поверхность со времен "Аполлона-17", когда в 1972 году там приземлился лунный корабль НАСА с Джином Сернаном и Гаррисоном Шмиттом.

Это станет также первой "мягкой посадкой" на Луну коммерческого аппарата и первой посадкой в рамках лунной программы НАСА Artemis.

Полет IM-1 зарегистрирован как миссия компании Intuitive Machines. Тем не менее, на борту зонда единиц полезной нагрузки НАСА: это приборы для сбора данных о лунной поверхности и окружающей среде в преддверии будущей пилотируемой лунной миссии НАСА в конце этого десятилетия.

Форум

Обращение Юлии Навальной
Embed
Обращение Юлии Навальной

No media source currently available

0:00 0:29:35 0:00

Обращение Юлии Навальной

Тело не отдадут семье

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG