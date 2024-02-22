"Рыцарь в выгребной яме". Рунет о самоубийстве блогера Мурза

Громкое событие в российских соцсетях - самоубийство известного сетевого патриота Андрея "Мурза" Морозова.

Морозов участвовал в агрессии против Украины ещё с 2014 года, но в своём канале часто критиковал военное руководство, недавно привёл свои данные об очень высоких потерях под Авдеевкой и попал под шквал со стороны российских же пропагандистов.

Сергей Земной:

Лишь один человек во всем z-сообществе решился сказать правду, и вот его сразу положат в гроб. В России не долго живут правдолюбы.

А представляете, что случится, когда кто-то опубликует данные по всем потерям российской армии за 2 года войны.

Василина Орлова:

"Мурз" был подобием Стрелкова-Гиркина, жанр у них был один: рассказывать, как все плохо, но не для того, чтобы остановить войну, а для того, чтобы подливать масла в огонь и требовать новых и новых жертвоприношений фюреру и страданий украинскому народу. Ещё один не дожил до Нюрнбергского трибунала 2.0.

Анатолий Воробей:

Мурз был очень полезным для РФ солдатом - и его деятельность по укреплению связи в боевых подразделениях, и та небольшая доза правды, которую он вносил в океан лжи российской пропаганды, объективно помогали путинскому режиму и начатой им войне. В этом смысле его смерть - на пользу всем врагам этого режима, и в первую очередь Украине. Но мне все равно жаль умного, талантливого (он действительно хорошо и ярко писал, намного лучше всех "военкоров") и честного (почти во всем, кроме самого главного) человека, отдавшего жизнь на служение интересам российской власти, т.е. злу и подлости. R.I.P.

Иван Яковина:

Самоубийство Мурза - это огромная потеря для российской армии. При том, что он был для меня врагом — сталинистом, фашистом и антилибералом, — он был достоин уважения как враг умный, эффективный, организованный и неутомимый. Он очень много делал для закупок, поставок и введения в строй высокотехнологичного оборудования для ВС РФ — связь, дроны, глушилки, оптика, электроника и всякое такое прочее.

Он очень четко видел тенденции и тренды развития военного дела и действовал с опережением, доставая и закупая все необходимое. Плюс он наладил очень крутую систему поставок оборудования в войска. При этом он все делал не за бабло и откаты, а реально на совесть, как настоящий фанатик.

Я за его работой всегда следил с очень большой тревогой, вреда от него было как от целой бригады, если не больше. В общем, его самоубийство, чем бы оно ни было вызвано, — огромная удача для ВСУ. Просто камень с плеч.

Для ВС РФ, соответственно, это очень болезненный выстрел в ногу, который еще много раз будет отдаваться им болью и кровью в самых неожиданных местах!

Владимир Басманов:

Это был искренний и идейный левый националист, по факту близкий к национал-большевизму, "советскому патриотизму". И фанатичный глупец в придачу. Поскольку только большой глупец может рассуждать о русских интересах, и при этом 9 лет добровольно воевать за распространение власти жуликов-чекистов на еще большее число славян и верить в пользу расширения "системы РФ" на новые территории, причем после тюрьмы, в которую был брошен путинцами. Андрей "Мурз", будучи инженером, связистом, приложил очень много сил для решения проблем связи в войсках РФ на Донбассе.

Поставить точку в своей жизни Мурз решился после того, как уважаемый им командир полка заставил его удалить пост о том, что в "мясных штурмах" Авдеевки погибло не менее 16 000 бойцов ВС РФ, на фоне отказа Военной прокуратуры принять заявление о преступлениях командования от одного из выживших, приведших к гигантским потерям среди среди мобилизованных, со словами "они уже назначены героями, иди отсюда". В целом мотив поступка понятен, реалии РФии стала совсем невыносимы даже такому фанатичному ее защитнику, кроме того, заодно он решил привлечь внимание к проблемам внутри армии РФ. Поскольку сама концепция "советского патриотизма" не предполагает чрезмерно активного противодействия начальству (особенно "патриоту", прошедшему ГУЛАГ), то он не убил какого-то коррупционера-мясника-генерала, но лишил жизни себя.

Александр Фуксон:

Надо отметить, что покойный был, в отличие от большинства своих собратьев, человеком последовательным. Он был носителем пещерных сталинистских взглядов и пошел на фронт, чтобы воплощать эти взгляды на практике. Примерно, как и у Гиркина с его "белогвардейским" косплеем, интерес у "Мурза" был идейным, политическим, а не финансовым.

Именно поэтому он находился в перманентном конфликте с властями. То, что он не сел и не получил "случайную" пулю или срок - удивительный совершенно факт, особенно после Пригожина и Гиркина. Но в своем телеграме покойный действительно писал то, что думал.

Поэтому у него не приключилось такого яркого распада личности как у Соловьевых, Марковых, и сонма бородатых фрейлин Маргариты Симоньян, которые вынуждены постоянно врать, а потом убивать свои нервные клетки алкоголем и стимуляторами, чтобы эта ложь перестала жрать их изнутри. В конечном счете, эти люди начинают выглядеть как пародии на самих себя, даже те у кого когда-то был неплохой стиль, талант и чувство юмора, теперь стали напоминать нейросеть натренированную на газете "Пионерская Зорька".

А вот нелепый "Мурз", ролевик и сталинист из Живого Журнала, который изначально был персонажем комическим, на их фоне сохранил себя. Вплоть до суицида.

Подозреваю, что самоубийство для него было вынужденной мерой. Ему явно намекнули на неизбежность скорой "случайной" смерти, и он, не желая стать одним из 400000+, попробовал уйти на своих условиях. Попытался делать жест, который что-то изменит. Мурз был склонен к самолюбованию и театральности, позволить тихо себя убить на фоне громкой смерти Навального не мог, вот и сделал публичное харакири на пороге у Владимира Соловьева. Только вот никто этот жест не оценит.

Думаю, что скоро всплывут неоспоримые факты, разоблачающие его как алкоголика или наркомана, психика которого не выдержала нагрузки. Соловьев и сопричастные выдавят из себя пару слов сожаления граничащего с издевкой, и всё. Всё во что покойный верил, всё ради чего он боролся, всё ради чего он помогал убивать людей и уничтожать города, умрёт вместе с ним. Ни его жизнь, ни его смерть, не приблизили торжества идеалов за которые он боролся.

Трагедия завершилась фарсом.

Рыцарь в сияющих доспехах отправился в свой крестовый поход, по дороге залез в выгребную яму и был съеден опарышами. Но до последнего вздоха продолжал произносить пафосные речи.

Этому посту может недоставать злорадства, но посмеяться над покойным сильнее, чем он посмеялся сам над собой, у меня не получится.

Анатолий Несмиян:

Это пропагандистам хорошо: они продают свой боевой задор за деньги, а потому психическими проблемами не страдают, их ненависть к окружающему миру носит строго меркантильный характер. Особенно это можно заметить по выходцам из Украины, которые работали там и здесь строго по прайсу. Им без разницы, кого любить и за что выступать - за майдан или против него. За Украину или за Россию. Как пели «Пающие трусы» вместе с Кузьмой Скрябиным - «он очень любит кэш».

Алексей Байков:

Надо понимать, что сторонником путинского режима Андрей не был примерно никогда. Более того, гораздо раньше чем Навальный придумал свой мем про ПЖИВ, Мурз сформулировал про то что "нынешняя власть - это когда каждый пограничник купил себе километр госграницы и пользуется им с выгодой для себя". В принципе долгое время они вместе с тоже уже покойным Алексей свет Анатольичем в одну дуду дудели, просто разную мелодию и с разных концов, но точка где их взгляды пересекались, она весьма хорошо прослеживается

Но к сожалению на голову Андрею весьма криво легли теории Переслегина и прочих "геополитиков", теория "золотого миллиарда" и прочее, исходя из чего он и пришел к идее о том что внешние угрозы для страны важнее внутренних. Именно этот идеологический компот и привел его в окопы на Донбассе. Опять же за незнанием альтернатив[...]



К сожалению на способность Андрея мыслить трезво и рационально (которая помогала ему при весьма ограниченном багаже писать крайне острую и остроумную публицистику) очень сильно повлияла тюрьма. Сидел он мало и отнюдь не в жутких условиях - по некоему неформальному договору его определили на "отпускную" зону под Смоленском, куда свозили тех, насчет кого существовал негласный приказ как можно скорее отправить на УДО. Но даже такая пионерско-прогулочная версия русской зоны увы способна сотворить с человеком многое. Как раз после освобождения Андрей окончательно помешался на почве Камши, затеял виртуальную войну с небезызвестным хакером Хэллом и поссорился со многими старыми друзьями, а в конечном итоге и со мной.

А тут как раз случился 2014 год и наш недоделанный Рокэ Алва рванул защищать Донбасс. Первый заход вышел неудачным - его поймали казаки и подвергли зверским пыткам - несколько суток держали подвешенным в наручниках из-за чего у Андрея начался некроз в запястьях, ну и избивали конечно. Я бы после такого точно пошел бы воевать но за противоположную сторону и не успокоился до тех пор пока не добрался бы до своих палачей, а вот у Мурза были иные принципы. Со второго раза он своего добился.[...]



Дальнейшее вы и так знаете - создание волонтерской сети КЦПН и один из самых популярных военных каналов в Телеграме, с абсолютно безжалостной критикой всего того что творилось сперва с "республиканской", а затем и с российской стороны. Эта правда была очень многим неудобна и многим колола глаза, так что те кто говорит что если бы Андрей не убил себя, то рано или поздно до него, как и до многих других неформальных деятелей "Русской весны" добрались бы свои же под видом случайной украинской ДРГ, или же его бы посадили бы как Стрелкова - скорее всего правы. Травили его пропагандоны знатно и с оттяжечкой, видимо готовясь закласть тельца.

Почему Андрей ушел из жизни так страшно и нелепо - тоже я думаю многие поняли. Человек предельно честный, он видел все то что творилось в тылу и не мог закрывать на это глаза. А закрывать зияющие пробелы между желаемым и действительным при помощи ударных доз алкоголя или веществ, как это делает большинство известных "зетников", он тоже не мог. Он вообще не пил, разве что бокал вина раз в год на День Рождения

Короче просто крапивинский мальчик со шпагой, как сейчас модно говорить, "зашел не в ту дверь", а вытянуть его оттуда за шкирку оказалось некому, у меня вот не получилось, помешали гордыня, мелкие личные обидки и самомнение. Проклинать Андрея за это я точно не стану как и желать ему земли стекловатой или что у вас сейчас там принято.

Димитрий Саввин:

А я ведь еще в 2014 году писал: коготок увяз - всей птичке пропасть. Если вы поддержали неосоветский реваншизм, то вы присягнули системе. И дальше вы должны либо полностью слиться с ней, либо она вас раздавит.

Либо станете проституткой, которая "отрабатывает темники", либо в расход. На нары или в гроб.

Их предупреждали. Они выбрали. Они получили окончательный расчет.

Радоваться тут нечему, конечно. Но, перефразируя известного оратора, они погибли не сегодня. Они погибли в 2014 году.

А сегодня просто завершаются их похороны.

Михаил Пожарский:

Кем был покойный? Скажу так: Мурз был единственным настоящим попаданцем. Вселенная перенесла его максимально близко к реалиям того периода, который он любил - в 30-40ые годы прошлого века. Перенесла туда, где МГБ и пыточные подвалы. Туда, где превозмогание и мясные штурмы. Но именно с этой реальностью он так и не смог смириться. Смириться с тем, что СВО слишком похожа на ВОВ в описании Николая Никулина. С тем, что на фронте гибнут его друзья, а в тылу жируют типичные сталинские функционеры, вроде тех, что были показаны в последней экранизации "Мастера и Маргариты". Не смог смириться, что тем самым миром, который так манит романтических невротиков с идеалами в голове, на деле правят циничные социальные хищники с темной триадой за плечами... Ну кто бы мог подумать, не так ли?

Андрей Никулин:

Сложно писать о произошедшем. С одной стороны покойный был человеком, убежденным в своих идеях и готовым рисковать ради них жизнью, что вызывает уважение. С другой его идеи заключались в том, что слишком мало ада и нужно еще. И он, вероятно, был бы максимально счастлив, только, если бы отмобилизовав всех, способных держать оружие -страна устроила веселый, тотальный и финальный Армагеддон, как в его любимых фэнтези-книжках.

С одной стороны даже в посмертном тексте упомянул про "победу в захваченном Париже", продолжая собственные же идеи о вечном и безальтернативном противостоянии с Западом, решиться которое может только силой, с другой этот же текст буквально усыпан отсылками к западному же кинематографу и культуре, от "Терминатора", "Капитана Алатристе", Джима Керри и "Подводной лодки", до "Рика и Морти". Похоже он писал, действительно не понимая, что тут что-то одно - или русские войска на улицах Праги и Вашингтона, или Рик с Морти. Вместе им не бывать.

Впрочем все это символизирует хаос не только в одной, отдельно-взятой голове, но в целом и в той группе людей, которые пытались ради сбычи собственных мечт вытолкнуть целую страну на бруствер. И преуспели в этом. Вот только желанный новый мир им, почему-то, не понравился.

Галина Юзефович:

Охххх, пишут, что погиб Андрей Морозов (Мурз). Читала его много лет (собственно, десять и читала, с 2014 года) и - сквозь непреодолимую разницу в убеждениях - по-своему уважала. За специфический, но очень яркий литературный дар. За начитанность, за юмор, за внутренний огонь, за горькую браваду и за то, за что уважала раньше Захара Прилепина - за желание быть не "за начальство", а за верность своему делу, своей миражной и довольно чудовищной, но священной для него самого идее. За готовность с этим самым "начальством" беспощадно конфликтовать, за желание идти против потока. Да, он сам выбрал такую жизнь и, опосредованно, такую смерть, но это был в некотором роде героический (во всяком случае совершенно иррациональный и бескорыстный) выбор.

Нынешняя война пожирает в первую очередь идеалистов - тех, кто в самом деле верит в то, что делает. Кто исповедует то, что проповедует. А вот циники, именующие себя "прагматиками", живут и чувствуют себя отлично.

Фарид Бектемиров:

Не устаю поражаться. Всё ещё редкому фашисту удаётся пройти мимо нашей любимой либеральной литкритикессы, не услышав слов о том, как она уважает его за искренность взглядов, внутренний огонь и героический выбор

Причастная к "травле" Юлия Витязева сначала выложила у себя в канале откровенно глумливый пост, потом его удалила. В целом в зет-сообществе, конечно, траур.

Дарья Митина:

Это что же получается - что у нас любая проститутка и любой чмырёныш из телевизора Воина могут затравить??...

Как же это так, Мурз..... Ты же вообще никогда ничего не боялся. Десять лет войны прошагал. Смерти в лицо смотрел многократно. И каждый раз она от тебя убегала. Зачем, зачем??...

Герман Садулаев:

Сегодня военно-гражданское общество России понесло огромную утрату. Погиб Андрей Морозов "Мурз", воин, координатор волонтерской деятельности. Его уход создал зияющую пустоту.

Можно сравнить, что случится, если перестанет существовать или выходить в эфир кто угодно из патентованной охраноты, которая гнобила Мурза? Ничего не случится. Одной говорящей тупой башкой больше, одной меньше. Это просто боты. Они топили за "безальтернативные Минские", а когда большой начальник приказал, переобулись в "милитаристов". Получат сверху новую указивку - снова переобуются в полёте. Мы и глазом моргнуть не успеем.

Это твари. Без чести и совести. Они никогда не смогли бы.

Андрей всю жизнь отдал служению Победе и Правде. Потому что Правдой победим. Не ложью. Посрамим князя лжи.

Мы помянем его по-настоящему в день Победы. Его и других. И Владлена. С которым у Мурза было какое-то недопонимание. Но в главном они были заединщики. А теперь встретились.

И снова говорю: пусть враг не радуется. На место каждого павшего встанут десять.

Наталия Осс:

Кстати, невозможность хороших стратегий для пассионариев рекрутирует их в ряды либералов. Там им обещают: вот только свалим режим, сдадим Россию НАТО, заведем ЛГБТ-парады и извинимся перед Украиной - и у тебя будут шикарные перспективы. Конечно нет, ничего не будет, будет кровь и распад, но молодые верят. Опыта нет. И с ними работают хорошие психологи, давят на болевые точки.

Если бы уметь с ними работать. С лидерами, с талантами, с идеалистами. Как умеют это делать США и Британия. Со своими лидерами, с чужими. Нам бы не было преград ни на море, ни на суше.

А ведь у нас люди гениальные, замечательные, искренние и увлеченные.

Анастасия Кашеварова:

Не надо никого винить и перекладывать на других ответственность. Это был выбор Мурза - жить или нет. Если Андрей так чтил Кодекс Бусидо, то он поступил как и предписано: «В ситуации «или-или» всегда выбирай Смерть».

Мурз покончил с собой. Психика не справилась, а честь и доблесть решили сохранить себя. Высокая чувствительность, растерзанная психика, создают такой ад, что невозможно из него выбраться. Андрей много помогал, и видел, что ничего не меняется, что врут, что клевещут, что те же проблемы. Вероятно, не выдержал.

Егор Холмогоров:

Мы на войне. Мы не только на военной войне, но и на политической войне. И самовыпиливаться в контексте истории с Навальным, давая врагам инфоповод для тирад "режиму никакие самостоятельные люди не нужны ни с какой стороны, ни с опп, ни с Z" - нельзя было.

Навальнисты сейчас больше всего рыскают чтобы "обобщить" свою проблему на всех, перескочить из положения внешних врагов в положение неугодных инакомыслящих. Ни в коем случае нельзя было давать им даже малейшую зацепку.

Русский человек вообще не должен красиво умереть.

Русский человек должен пережить всех. Хорошо (что бы кто ни вкладывал для себя в это слово) пережить.

Но эта политическая ошибка нашего товарища не снимает ответственности с набросившихся на него в последние дни тварей.

Дмитрий Ольшанский:

Каким человеком был Морозов-Мурз - об этом говорит хотя бы знаменитая его история 2014 года, которую многие знают, но для тех, кто почему-либо не, - я расскажу.

В те непростые месяцы, когда наши чиновники вели "переговоры с партнерами", упорно считая Донбасс Украиной, - Мурз поехал воевать за русских. Сам.

Перешел границу, попал в один из луганских городов, где тогда заправляли криминально-анархические деятели, вольное казачество, скажем так.

Он сообщил им, что, мол, приехал добровольцем, хочет попасть в Славянск и тп.

В ответ они подняли его буквально на дыбу. Начали бить, пытать, требовать признаться, что он украинский шпион.

В конце концов, в бессознательном состоянии и чуть ли не в мешке подбросили его к украинцам, а те, в свою очередь, нашим пограничникам (конфликт только начинался и такое иногда происходило).

Переломанный, он долго лечился.

А через несколько месяцев... опять поехал воевать на Донбасс. И на этот раз уже попал туда, куда надо, участвовал в Дебальцевском сражении, стал связистом и почти десять лет, с некоторыми перерывами, провел на фронте.

Вот такой человек

Конечно, кому-то он казался слишком радикальным, а его публицистическая активность - чрезмерно апокалиптической. Ну, знаете, не все так плохо, а если плохо, то зачем так кричать... эта логика известна.

Но только вот что: он, со всеми своими неправильностями и неудобствами, был человек героический, а вот эти, всегда отменно здравые, всегда со всех сторон нормальные - они как-то не очень.

Он был коммунист, но такой, о каких писала советская пропаганда. Как выясняется, она не всегда врала, были такие люди. Их всех убили в 1937 году.

Так и его, конечно, погубила и "самоубила" так называемая "система". Слишком хорошим и слишком нервным он был для этой жизни насекомых. А кто там был ко двору - это мы видим, вот хотя бы подрейтузные формы жизни из одного всем известного СМИ, которые собраны там как будто нарочно с такой густотой.

Они тоже его доконали, вместе с начальниками. У нас же всегда усенамана, а если нет, то ты, может, шпион? Ты, может, на дыбу хочешь?

В России нет государства американского типа, где национальный успех есть сумма индивидуальных амбиций и стремлений.

В России есть сорокинский "ломтевоз", который едет вперед, используя в качестве топлива жизни тех, кто работает на это его движение.

И вот он забрал Мурза.

На этом месте либерально настроенный человек нетерпеливо и раздраженно-иронично спрашивает:

- Ну и зачем вы все это поддерживаете?

На что всегда получает один и тот же, устало-терпеливый ответ:

- Мы поддерживаем не это.

А что же тогда? Что?

Они никогда не поймут.

Но Мурз - он твердо знал, зачем он жил, и за что погиб.

Ну и, конечно, многие лишь констатируют: система снова показала, что не терпит слишком дерзких.

Аббас Галлямов:

Вслед за убийством Пригожина и посадкой Стрелкова история Мурза наглядно демонстрирует, что властям не нужны патриотичные; им нужны лояльные.

Ты можешь быть патриотом, ты можешь им не быть - это не важно. Важно, чтобы ты послушно выполнял приказы. А если ты позволяешь себе иметь собственное - отличное от начальства - мнение, тем более если ты считаешь возможным высказывать его публично, то ты - враг и твой патриотизм тебя не спасёт.

Евгений Савостьянов:

"Тромб" Навального - убийственный сигнал противникам войны.

"Самоубийство" 'Мурза' - убийственный сигнал чересчур рьяным её фанатам.

Расстрел пилота-перебежчика Кузьминова, вторая серия убийства Пригожина - убийственный сигнал 'своим отступникам'

На очереди - неумелые исполнители и сомневающееся окружение.

Куда несёт Россию колесница Путина - догадаться нетрудно.

Потом будут писать о перегибах и злоупотреблениях исполнителей.

Олег Кашин:

Гибель Морозова, а до него — Навального, — помимо других понятных и очевидных эмоций уводит в воспоминания о ЖЖ-среде нулевых, которая сейчас кажется выкошенной чуть ли не наполовину, и имена, трагически прозвучавшие в эти дни, пополняют не только ряд великих диссидентов (как Навальный) или жертв «одного большого преступления Путина» (как Морозов) — какими бы разными они ни были, оба ложатся на то огромное виртуальное кладбище, где уже лежат и Носик, и Багиров, и Константин Крылов, и Егор Просвирнин, и Таня Никонова, и однажды, наверное, умрет последний ЖЖ-юзер из среды тысячников первой половины первого путинского десятилетия, и какой-нибудь зумер в специализированной рубрике условной «Комсомольской правды», путаясь в фактах и датах, напишет коллективный некролог с какими-то совсем неправильными выводами.