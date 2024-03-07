В Оттаве жертвами нападения с ножом стала семья из Шри-Ланки

В столице Канады Оттаве мать и четверо малолетних детей стали жертвами нападения неизвестного с ножом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что потрясён произошедшей трагедией, информирует Reuters.

По сообщению полиции, 19-летний студент из Шри-Ланки арестован и обвинён в убийствах. По данным полиции, Фебрио де-Зойса был знаком со своими жертвами, они жили в одном доме.

Убиты 35-летняя женщина и её дети семи, четырёх, двух лет и двухмесячный младенец. Убит и 40-летний мужчина, знакомый погибших.

"Это бессмысленное злодеяние, совершённое против невинных жертв", заявил начальник полицейского управления Оттавы в телеобращении. Полиция сообщила, что прежде не имела контактов с подозреваемым или убитыми.

Мэр Оттавы написал в соцсетях, что речь идёт об одном из наиболее шокирующих нападений в истории города.

В Оттаве с населением в один миллион жителей, за 2023 год жертвами убийц стали 14 человек, годом ранее 15.