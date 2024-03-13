Страны ЕС согласились оказать помощь Украине на 5 миллиардов евро

Страны ЕС достигли принципиальной договоренности об оказании Украине военной помощи в 2024 году в размере не менее 5 миллиардов евро. Об этом в среду, 13 марта, сообщило правительство Бельгии, председательствующей в первой половине года в Евросоюзе. Дискуссии между европейскими партнёрами об оказании Украине военной помощи продолжались много месяцев.

"Украина получит оружие и боеприпасы, в которых нуждается для защиты" от российской агрессии, говорится в сообщении правительства Бельгии. Решение должно быть одобрено министрами иностранных дел стран ЕС на встрече 18 марта в Брюсселе.

Страны ЕС договорились о реформе Европейского фонда мира (EPF) и увеличении его объема, сообщает "Немецкая волна". Из средств EPF европейские страны смогут финансировать совместные закупки военных товаров для Украины и получать частичную компенсацию за военную помощь Киеву, оказанную на двусторонней основе.

Правительство ФРГ поддержало соглашение после того, как было решено, что взносы стран в EPF будут производиться с учетом половины оказанной двусторонней военной помощи Украине. Доля Германии как крупнейшей экономики ЕС в фонд составляет 25%. Берлин обосновал свое требование тем, что прямая помощь Киеву чаще оказывается более быстрой и эффективной, чем через европейские структуры. Германия пообещала в текущем году предоставить Украине оружия, боеприпасов и снаряжения на 7 миллиардов евро.

Франция добивалась, чтобы средства из EPF тратились на приобретение военных товаров только у европейских производителей, поскольку, как заявляли в Париже, "фирмам нужны долгосрочные заказы для расширения производства". Было решено, что европейские компании будут получать заказы в приоритетном порядке. Если они не смогут поставить продукцию в установленные сроки, то приобретать оружие можно будет за пределами ЕС, например, в США или Южной Корее.